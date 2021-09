Inno3D iChill Black: GeForce RTX 3080 (Ti) mit Hybrid-AiO-Kühlung vorgestellt

Inno3D erweitert seine Modellreihe bei den Grafikkarten der GeForce-RTX-30-Serie um die iChill-Black-Varianten. Angeboten werden die Modelle auf Basis der GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3080 Ti mit den entsprechenden Ausbaustufen der GA102-GPU. Allerdings nennen die technischen Daten der Modellseite nur noch die der GeForce RTX 3080 Ti – von der Non-Ti-Variante ist hier keine Rede mehr.

Die GPU der iChill Black GeForce RTX 3080 Ti soll einen Boost-Takt von 1.710 MHz erreichen. Auf ähnliche und sogar weitaus höhere Vorgaben kommen aber auch andere Modelle der GeForce RTX 3080 Ti, wie unser Test vierer Modelle bereits gezeigt hat. Den Produktbildern zufolge setzt Inno3D beim PCB-Design auf das Referenzdesign von NVIDIA, wie wir es auch von der Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 kennen. Die 12 GB an GDDR6X sind über ein 384 Bit breites Speicherinterface angebunden und kommen auf eine Speicherbandbreite von 912 GB/s.

Der Fokus der iChill Black liegt aber sicherlich auf der Kühlung. Inno3D setzt auf eine Hybrid-Lösung. Im hinteren Ende des Kühlergehäuses sitzt ein Axiallüfter mit einem Durchmesser von 90 mm. Ein Kühlkörper aus Aluminium nimmt die Abwärme der GDDR6X-Speicherchips sowie der Strom- und Spannungsversorgung auf. Der Lüfter soll dafür sorgen, dass der Kühlkörper seine Abwärme wieder los wird. Die Luft wird in Richtung der Slotblende geblasen und tritt hier wieder aus.

Die Abwärme der GPU wird von einem Wasserkühlungskreislauf aufgenommen. Die Pumpe dürfte sich unter dem Kühlergehäuses befinden. Ein Radiator mit einer Fläche von 120 x 120 mm sowie einem dazugehörigen Lüfter sorgt an dieser Stelle für den entsprechenden Wärmeaustausch. Wie so häufig darf man sich nun darüber streiten, ob ein 120-mm-Radiator ausreicht, die Abwärme abzuführen. Um die Kompatibilität des Radiators im Gehäuse zu gewährleisten, sind diese Abmessungen jedoch angebracht, denn so lässt er sich problemlos am hinteren Lüfterplatz unterbringen.

Inno3D verspricht Temperaturen von 68 °C für die GPU, 77 °C für den Speicher und 82 °C für die Spannungsversorgung. Die Lautstärke soll sich auf nur 28 dB belaufen – wenngleich gerade dieser Vergleichswert kaum Relevanz hat. Eine Backplate rundet das Angebot ab. Die Abmessungen der Karte belaufen sich auf 226 x 119 mm. In der Höhe belegt die Karte drei Slots.

Da das PCB im Referenzdesign zum Einsatz kommt, erfolgt die zusätzliche Stromversorgung der iChill Black GeForce RTX 3080 Ti über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Auf der Slotblende vorhanden sind 1x HDMI 2.1 und 3x DisplayPort 1.4a.

Angaben zur Verfügbarkeit oder dem Preis macht der Hersteller nicht.