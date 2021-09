EVGA und New World: Fehlerhafte Lötstellen sollen schuld sein

EVGA konnte die Hardware-Ausfälle im Zusammenhang mit Amazons MMO New World offenbar ergründen. Laut Aussage des Herstellers gegenüber PC World sind zwei Dutzend der eigenen GeForce-RTX-3090-Karten auf fehlerhafte Lötstellen zurückzuführen. Alle betroffenen Karten sollen aus der frühen Produktion Ende 2020 stammen.

Ergründet hat EVGA den Fehler über eine Röntgen-Analyse der betroffenen Karten. Auffällig war dabei offenbar vor allem der Bereich der MOSFETs im Bereich der Strom- und Spannungsversorgung. Diese Fehler sollen bei später produzierten Karten nicht mehr vorhanden sein, so dass die Ausfälle sich auf die frühen Karten konzentrieren.

EVGA spricht davon, dass der Fehler einzig und alleine bei GeForce-RTX-3090-Karten in dieser Form aufgetreten ist. Wie viele defekte Karten es insgesamt gegeben hat, will EVGA nicht nennen. Es sollen aber deutlich weniger als 1 % aller produzierten Modelle der GeForce RTX 3090 sein. Angaben zu weiteren Modellen macht EVGA nicht. Es sollen aber auch GeForce-RTX-3080-Karten betroffen gewesen sein – so zumindest konnte dies aus der bisherigen Berichterstattung entnommen werden.

Somit scheint sich letztendlich zu bestätigen, dass Peaks im RPM-Signal nicht das eigentliche Problem sind.

Was war passiert?

Mitte Juli sorgten diverse Meldungen für einiges Aufsehen, die von defekten Grafikkarten sprachen, nachdem oder während die Beta von Amazons New World gespielt wurde. Amazon sorgte schnell für einen Patch, der die FPS im Menü limitierte, was vermutlich der Grund für die Schäden an bestimmten Karten war.

Schnell konzentrierte sich das Problem auf Varianten der GeForce RTX 3090 und auch GeForce RTX 3080 von EVGA. Zwar gab es auch Meldungen zu anderen Modellen, auch von anderen Herstellern und selbst Radeon-RX-6000-Karten, diese waren aber wohl unter dem "normalen Verlust durch Defekte" zu verbuchen, die ständig bei Hardware auftreten und hatten nichts mit den hohen Menü-FPS in New World zu tun.

Fehler bzw. ein Rauschen auf dem I²C-Bus ist die Ursache für ein fehlerhaftes RPM-Signal und daher auch ein fehlerhaftes Auslesen des PWM-Signals der Lüfter, dies hat aber offenbar nichts mit dem Ausfall der Karten zu tun. Dennoch hat man hier ein Microcontroller-Update veröffentlicht, welches über die eigene Precision-X-Software eingespielt wird. Die eigene Software filterte das fehlerhafte Signal bereits aus, nicht mehr andere Software.