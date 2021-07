Beta von Amazons New World sorgt für defekte Grafikkarten

Dass eine Software in ihrer Beta-Version nicht nur für Systemabstürze sorgen kann, sondern auch Hardware beschädigt, zeigt sich jetzt am Beispiel von Amazons neuem Online-Rollenspiel New World. Insbesondere Besitzer von NVIDIA Flaggschiff-GPUs der GeForce RTX 3090 sollen betroffen sein. Sowohl im offiziellen Forum des Spiels als auch via Reddit melden sich Nutzer, deren Grafikkarten das Zeitliche gesegnet haben.

Besonders bitter ist dabei der Fakt, dass sich die Karten bereits in der Warteschlange beziehungsweise im Menü des Spiels verabschiedet haben. Schwierig wird die Einschätzung des Problems dadurch, dass nicht alle Besitzer einer bestimmten Grafikkarte von dem Problem betroffen sind. Am häufigsten tritt der Fehler aber wohl bei Modellen der GeForce RTX 3090 von EVGA auf. Mittlerweile scheinen auch Besitzer der RTX 3080 einen Defekt zu beklagen. Auch sollen Karten von Gigabyte betroffen sein.

Eines haben die Meldungen aber gemeinsam: Nicht etwa im Spiel und unter voller 3D-Last schalten sich die Karten ab und lassen sich dann teilweise nicht wieder zum Leben erwecken, wie eben bereits beschrieben kommt es schon im Menü zu den Ausfallerscheinungen. Aufdrehende Lüfter, ein lautes Spulenfiepen und dann meist nichts mehr.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Aktuell ist völlig unklar, wie es zu den Problemen kommt. Hohe FPS im Menü können zu einem übermäßigen Spulenfiepen führen und sind sicherlich nicht gut für die beteiligten Komponenten. Zu Beschädigungen sollte es aber nicht kommen. Diverse Sicherheitsmechanismen verhindern dies in der Regel. Vorerst aber ist es ratsam Abstand von der Beta des Online-Rollenspiels zu nehmen. Wer das Risiko eingehen möchte, sollte die Framerate reduzieren. Dies ist über den Treiber von AMD und NVIDIA möglich.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Amazon gibt es noch nicht – ebenso wenig von EVGA. Im Normalfall dürften die meisten Spieler noch über eine Garantie für ihre Hardware verfügen. Wer seine GPU hingegen gebraucht gekauft hat, könnte hier je nach Händler Probleme bekommen. Außerdem bleibt offen, ob die Herstellergarantie überhaupt greifen wird, sofern klar ist, warum diese Probleme mit New World auftreten.