New World: EVGA zeigt sich Kulant und ersetzt alle defekten GPUs

Nachdem sich Amazon zum aktuellen Grafikkarten-Problem bei der Beta-Version von New World geäußert hatte, gibt es nun erste Informationen vom Hersteller EVGA. Laut dem YouTuber JayzTwoCents tauscht das Unternehmen fehlerhafte Karten unverzüglich aus. Zudem schickt man bei einem bestätigten Defekt neue Karten schon raus, bevor die GPUs beim Hersteller eingetroffen sind. Dies soll eine Downtime des eigenen Systems so gering wie möglich halten. Somit zeigt sich EVGA seinen Kunden gegenüber äußerst kulant. Offen bleibt hingegen die Frage nach der Ursache der Ausfälle.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Patch von New World scheint es zudem keine Probleme mehr zu geben und die Beta kann wieder gefahrlos gespielt werden. Somit ist selbst EVGA nicht mehr in der Lage, den Fehler nachzustellen und so auf Ursachenforschung zu gehen. Allerdings beabsichtigt der Hersteller die RMA-Rückläufer zu analysieren und so festzustellen, wie es zu dem Ausfall kommen konnte. Zudem haben sich in Europa bislang lediglich Kunden im einstelligen Bereich gemeldet. Wobei hier zu beachten gilt, dass eine Vielzahl von Käufern den Weg über die Händler geht, um ihre Garantie in Anspruch zu nehmen. Somit bleibt abzuwarten, wie viele Karten tatsächlich einen Defekt aufweisen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zudem waren nicht nur GPUs des Hersteller EVGA betroffen. Auch Gamer mit Gigabyte-Karten meldeten sich und berichteten von identischen Problemen. Hier gibt es bislang noch keine Informationen. Neben den Modellen der RTX 3090 gab es ebenfalls Meldungen zur RTX 3080.

Der neue Patch von New World begrenzt unter anderem die FPS im Menü des Online-Rollenspiels. Allerdings bleibt es verwunderlich, warum die Notabschaltung der GPUs nicht aktiv wurde. Dies könnte ein Indikator für den Fan Control IC sein. Letztendlich ist hier aber nur der Hersteller in der Lage, Licht ins Dunkel zu bringen.