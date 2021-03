Intels Iris Xe Max: 3D-Leistung mit nur geringem Plus

Intel eigene Erwartungen an die dedizierte Notebook-GPU Iris Xe Max sind groß. In Kombination mit einem Tiger-Lake-Prozessor der 11. Core-Generation sollen einzelne Anwendungen deutlich beschleunigt werden können – so zumindest Intels eigene Benchmarks. Die gleichen Daten legen aber auch nahe, dass in der reinen 3D-Leistung der Zugewinn weniger groß ist.

Dies liegt auch an der von Intel gewählten Ausbaustufe. Der Core i7-1185G7 mit Iris-Xe-Grafik bietet 96 Execution Units (EUs) bei einem Takt von 1,35 GHz. Die Iris Xe Max kommt ebenfalls auf 96 EUs, die aber mit bis zu 1,65 GHz arbeiten können sollen. Entsprechend der Taktsteigerung um 22,2 % dürfte sich auch das Leistungsplus in diesem Bereich bewegen.

Von Twitter-Nutzer @Loeschzwerg_3DC stammen nun Leistungsdaten, die einen recht guten Vergleich zwischen der Leistung der integrierten Grafikeinheit des Core i7-1065G7 und Core i7-1165G7 sowie der Iris Xe Max ermöglichen. Mit dem Acer Swift 3 und Swift 3X wurden zwei Notebooks verwendet, die hinsichtlich der Hardware- und Kühlungsvoraussetzungen sehr gut vergleichbar sind. Wie nicht anders zu erwarten ist der Leistungssprung von der Gen9.5-Grafik zur Iris Xe mit einer Verdopplung das zu erwartende Ergebnis. Im Rahmen einer Vorschau auf die Tiger-Lake-Prozessoren konnten wir uns den Core i7-1185G7 anschauen und die Verdopplung der Leistung bestätigen.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Für das zusätzliche Plus der integrierten Xe-Grafikeinheit zur Iris Xe Max muss man zweierlei Fälle unterscheiden. Einmal wurde der Core i7-1165G7 mit einem Power-Limit von 15 W betrieben und einmal mit 30 W. Als drittes Vergleichselement kommt dann noch die Iris Xe Max hinzu, die sich ebenfalls bis zu 30 W genehmigen kann. Zwischen den 15 und 30 W des Core i7-1165G7 liegen gut 36 % in der Leistung. Zwischen dem Core i7-1165G7 mit 30 W und der Iris Xe Max legt die Leistung aber nur noch um 11 % zu.

Gaming-Notebooks wird Intel mit der Iris Xe Max nicht bedienen können – trotz aller Beteuerungen. Mobile Lösungen von NVIDIA zeigen hier selbst im Einsteiger-Bereich und aus der Pre-Ampere-Generation eine deutlich höhere Leistung.

Die Iris Xe Max wird für OEM-Systeme auch als dedizierte Variante angeboten werden. Aber auch hier stellt sich die Frage, für wen diese sinnvoll ist, zumal Intel hier zusätzlich zum OEM-Geschäft auch noch weitere Einschränkungen macht.