ASUS verbesserte BIOS der ROG-Strix- und TUF-RTX-30-Serie

ASUS hat in den vergangenen Tagen eine Reihe BIOS-Updates für seine verschiedenen Grafikkarten-Serien veröffentlicht. Mit diesen Updates geht der Hersteller auf verschiedene Probleme mit den Karten ein. Dazu gehört auch eine weitere Verbesserung des 0-dB-Fan-Modus, bei dem die Lüfter stillstehen sollen.

ASUS umschreibt die Verbesserungen Modell-übergreifend:

Further optimize the performance for 0dB fan feature

Fixed motherboard “beeping” bug during computer start-up

Ob und welche Schwellen ASUS nun für den 0-dB-Fan-Modus gewählt oder welche Änderungen vorgenommen wurden, ist nicht bekannt. Der zweite Punkt behebt offenbar unbeabsichtigte Pieptöne während des Boot-Vorgangs. Das BIOS-Update Version V1 und Version 2 für die verschiedenen Modelle der GeForce-RTX-30-Serie gibt es über die Support-Option, welche über die jeweilige Produktseite abgerufen werden kann.

An dieser Stelle noch ein Hinweis auf die bisherigen Tests der ROG-Strix- und TUF-Gaming-Karten:

ASUS hatte in der Vergangenheit bereits Probleme und entsprechend nachgebessert. Im Rahmen des Tests zur TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC fiel der 0-dB-Fan-Modus bereits negativ auf, weil er an eine gewisse Idle-Leistungsaufnahme gekoppelt und die Schwelle so niedrig war, dass bereits an hochauflösenden Monitoren oder Multi-Monitor-Systemen diese Schwelle überschritten wurde und sich die Lüfter weiterdrehen. Daraufhin hob ASUS die Schwelle bereits an. Aber dennoch gab es Berichte über einen gar nicht funktionierenden 0-dB-Fan-Modus oder zu spät bzw. zu früh anlaufende Lüfter.

Auch gab und gibt es weiterhin die Problematik, dass manche Modelle ihren Vorgaben hinsichtlich des Power-Limits nicht erreichten. Dies war ebenfalls vor allem bei der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC ein bekanntes Phänomen. Ob ASUS auch hier Änderungen vorgenommen hat, ist nicht bekannt.