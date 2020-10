Radeon RX 6000: AMD zeigt erste 4K-Benchmarks

Neben der Ankündigung der ersten Ryzen-5000-Prozessoren auf Basis der neuen Zen-3-Architektur, die bereits Anfang November starten werden, ließ es sich AMD am Abend nicht nehmen, Big Navi und die Radeon-RX-6000-Serie weiter zu teasern. Zwar hielt man sich mit handfesten Leistungsdaten und Angaben noch sehr bedeckt, immerhin konnte AMD-CEO Dr. Lisa Su jedoch schon ein erstes Muster in die Luft halten und erste Benchmarks in Ultra HD aufzeigen.

Demnach soll die nächste Grafikkarten-Generation in drei aktuellen Titeln bei einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten stets die magische 60-FPS-Marke knacken und das durchgängig in der jeweils höchsten Grafikeinstellung. Genannt wurden das Badass-Preset von Borderlands 3, das Ultra-Preset von Call of Duty: Modern Warfare und ebenfalls das Ultra-Preset von Gears of War 5 – jeweils unter DirectX 12. Je nach Titel sollen 61, 88 und 73 FPS mit der neuen Radeon erzielt worden sein. Aufgrund fehlender Vergleichswerte und weiterer Ergebnisse ist eine aussagekräftige Einordnung jedoch unmöglich.

Die gezeigte Grafikkarte hatte AMD bereits mehrfach angeteasert, unter anderem über den Kurznachrichten-Dienst Twitter und im Battle-Royale-Shooter Fortnite. Dabei handelt es sich vermutlich um das Spitzenmodell, das als AMD Radeon RX 6900 XT in die Läden kommen dürfte. Bestückt ist das High-End-Modell mit einem großen Dual-Slot-Kühlkörper, der mit drei Axiallüftern ausgerüstet ist. Die Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker, womit laut ATX-Spezifikation zusammen mit dem Steckplatz etwa 375 W möglich wären. Die Slotblende trägt einmal HDMI, zweimal DisplayPort und einmal USB-Typ-C – alles bereits bekannte Details.

Am 28. Oktober will AMD seine nächste Grafikkarten-Generation in einem separaten Livestream offiziell ankündigen. Mit einer Verfügbarkeit ist daher nicht vor November zu rechnen.