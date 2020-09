Kondensator-Probleme bei frühen GeForce-RTX-30-Karten führen zu Abstürzen

Nachdem die Temperaturen des GDDR6X-Speichers offenbar keine größeren Probleme verursachen werden, scheint NVIDIAs Base Design Kit, welches den Herstellern zur Verfügung gestellt wurde und eine zu kurze Zeit mit der eigentliche Hardware und im Qualitätsmanagement der Boardpartner dazu geführt zu haben, dass Kondensatoren zur Filterung hoher Frequenzen falsch gewählt wurden.

Was erst nach sporadischen und kaum reproduzierbaren Abstürzen aussah, scheint also nun doch auf eine konkrete Wahl an Hardwarekomponenten durch die Hersteller zurückzuführen zu sein. Kern des Ganzen sind wie gesagt die Kondensatoren, welche sich auf der Rückseite des PCBs oder besser des GPU-Packages, befinden. Diese sind notwendig, um hohe Frequenzen auf den Spannungsebenen herauszufiltern.

Obiges Bild zeigt die GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G von MSI mit fünf POSCAPs und zehn MLCCs

Die Boarddesigner können hier zwischen den größeren POSCAPs (Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors) und den kleineren, hochwertigeren und teureren MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitor) wählen. Allerdings ist es nicht nur eine einfache Wahl zwischen Komponente A oder B, auch eine Kombination von POSCAPs und MLCCs ist möglich.

NVIDIA macht hier keine konkreten Vorgaben, sondern gibt im Base Design Kit und der dazugehörigen BoM (Bill of Materials) an, dass beides möglich ist. POSCAPs sind günstiger, MLCCs in der Anschaffung schon teurer und müssen für eine höhere Kapazitäten gruppiert werden, was einen weiteren Aufwand im Design und der Fertigung nach sich zieht.

Ein Statement von EVGA scheint nun zu bestätigen, was Igor bereits gestern vermutete: Zwar ist theoretisch ein Design zur Filterung hoher Frequenzen mit sechs POSCAPs möglich, allerdings kann es bei hohen Boost-Taktraten dazu kommen, dass diese Filterung nicht mehr effektiv genug ist, was im Ergebnis zu Abstürzen führt. Für die Modelle der GeForce RTX 3080 hat sich EVGA daher für eine Reduzierung der POSCAPs auf vier und ein Hinzufügen von 20 MLCCs entschieden. Einige Pre-Production-Samples sind noch mit sechs POPCAPs ausgeliefert worden (unter anderem auch an einige Tester), die Serienproduktion lief aber schon auf dem neuen Design.

Von der EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 gibt es also am freien Markt keine Karten mit dem alten Design. Die GeForce RTX 3080 XC3 verwendet fünf POSCAPs und zehn MLCCs – ist somit ohnehin nicht betroffen.

Das vollständige Statement findet ihr hier:

"Hi all,

Recently there has been some discussion about the EVGA GeForce RTX 3080 series.

During our mass production QC testing we discovered a full 6 POSCAPs solution cannot pass the real world applications testing. It took almost a week of R&D effort to find the cause and reduce the POSCAPs to 4 and add 20 MLCC caps prior to shipping production boards, this is why the EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 series was delayed at launch. There were no 6 POSCAP production EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 boards shipped.

But, due to the time crunch, some of the reviewers were sent a pre-production version with 6 POSCAP’s, we are working with those reviewers directly to replace their boards with production versions. EVGA GeForce RTX 3080 XC3 series with 5 POSCAPs + 10 MLCC solution is matched with the XC3 spec without issues.

Also note that we have updated the product pictures at EVGA.com to reflect the production components that shipped to gamers and enthusiasts since day 1 of product launch. Once you receive the card you can compare for yourself, EVGA stands behind its products!

Thanks

EVGA"

Welches Design haben die Hersteller nun umgesetzt?

Verwendete Kondensatoren zur Glättung hoher Frequenzen

POSCAPs MLCCs ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 - 6x 10 ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

- 6x 10 EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 4 2x 10 EVGA GeForce RTX 3080 XC3 5 1x 10 Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 6 - MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 5 1x 10 NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition 4 2x 10 Palit GeForce RTX 3080 Gaming Pro 5 1x 10 ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity 6 -

Bisher sind nur zwei Modelle bekannt, die vollständig auf POSCAPs setzen: Gigabyte mit der GeForce RTX 3080 Eagle und ZOTAC bei der GeForce RTX 3080 Trinity. Laut Igor hat PC Partner als Mutterkonzern der Marke ZOTAC das Problem bereits erkannt und stellt das Design um.

Sind die Modelle der GeForce RTX 3090 auch betroffen?

Wenn es nach dem Design und der Wahl der Kondensatoren geht schon. Sowohl Gigabyte wie auch ZOTAC setzen auf das gleiche PCB-Design und damit ebenfalls vollständig auf POSCAPs – siehe unseren Artikel zur Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G. Allerdings ist ein diffuses Fehlerbild nur schwer zu analysieren. Wenn die GeForce RTX 3080 mit einem reinen POSCAP-Design Probleme hat, dann die GeForce RTX 3090 womöglich auch.