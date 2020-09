NVIDIA zeigt GeForce RTX 3080 gegen GTX 2080 Ti in Doom Eternal

Über seinen Youtube-Kanal hat NVIDIA ein Video veröffentlicht, welches Doom Eternal in 4K in Nightmare-Settings auf einer GeForce RTX 3080 zeigt. Um einen gewissen Mehrwert zu bieten, ist in den Spielszenen der Leistungs-Index der id-Tech-5-Engine zu sehen. NVIDIA stellt außerdem einen direkten Vergleich zwischen der GeForce RTX 3080 und der GeForce RTX 2080 Ti an.

Aufgrund des Preises von 699 Euro für die Founders Edition der GeForce RTX 3080 dürfte dieses Modell auf besonderes Interesse der potenziellen Käuferschaft stoßen. Laut NVIDIA sprechen wir hier von einem Leistungsniveau um Bereich einer GeForce RTX 2080 Ti – oder sogar mehr.

Im direkten Vergleich soll die GeForce RTX 3080 in etwa 50 % schneller sein. Dies kommt in der Szene natürlich darauf an, an welcher Stelle wir uns befinden. Welche weitere Hardware zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt. Die GeForce RTX 2080 Ti verwenden den GeForce 451.67 und die GeForce RTX 3080 den GeForce 455.77.

In den kommenden Tagen dürften wir noch weitere solche Vorschau-Informationen erhalten. Die GeForce RTX 3080 wird ab dem 17. September erhältlich sein. Die GeForce RTX 3090 folgt am 24. September.