NVIDIA gibt Vorschau auf DGX auf Basis der Ampere-Architektur

Auf dem eigenen YouTube-Kanal hat NVIDIA höchstwahrscheinlich eine kleine Vorschau auf die HPC-Hardware auf Basis der neuen Ampere-Architektur gegeben. Unter dem Titel "What's Jensen been cooking?" ist NVIDIAs CEO Jen-Hsun "Jensen" Huang zu sehen, wie er ein DGX-Logicboard aus dem Ofen nimmt.

Solche Boards kommen in den aktuellen AI- und HPC-Systemen DGX-1, DGX-2 und den DGX Pods zum Einsatz, die alle mindestens eines solcher Logicboards mit acht GPUs bzw. SMX2-Modulen verwenden. Im Falle des DGX-1 ist es ein Board, beim DGX-2 sind zwei übereinander gestapelt. Die DGX Pods (oder auch Superpods) bestehen aus bis zu 64 DGX-2-Nodes. Derzeit setzt NVIDIA noch auf GPUs auf Basis der Volta-Architektur.

Jensen kommentiert die Hardware mit "What we got here is the worlds largest GPU". So bezeichnet NVIDIA auch schon die DGX-Systeme, da hier mindestens acht GPUs per NVLink direkt miteinander verbunden sind. Der NVSwitch (weitere Details) kann bis zu 16 GPUs direkt miteinander verbinden, sodass diese für die Software als eine GPU mit einem Speicherpool anzusehen sind.

Unter den acht großen Kühlern verbergen sich die GPGPUs auf Basis der Ampere-Architektur, denn das Video ist sicherlich ausschließlich dazu gedacht, einen Hype für die nachzuholende GTC-Keynote zu erzeugen, die übermorgen (14. Mai 15:00 Uhr) stattfinden wird.

Auf dem Küchenbrett abgelegt zu erkennen sind die Anschlüsse für den Interconnect. Dieser wird zwischen den Logicboards verwendet. Dahinter sind die kleineren Kühlkörper für die NVSwitches zu erkennen. Erst dann folgen die acht Kühler für die GPGPUs.

Übermorgen werden wir sicherlich mehr erfahren. NVIDIA wird die Keynote live übertragen. Es wird nicht erwartet, dass sich NVIDIA zu GeForce-Produkten äußern wird. Eine Präsentation der Ampere-Architektur würde sicherlich aber auch Rückschlüsse auf die GeForce-Ableger zulassen.