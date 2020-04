NVIDIA holt die Keynote der GTC am 14. Mai nach

Einige Wochen vor der GPU Technology Conference (GTC) musste NVIDIA die Konferenz aufgrund des Coronavirus absagen. Neue Ankündigungen sollte es ebenfalls nicht geben. Alle Vorträge wurden digital abgehalten.

Nun hat NVIDIA bekannt gegeben, dass man am 14. Mai um 15:00 Uhr deutscher Zeit auf Youtube einen Livestream abhalten werde.

"Huang will highlight the company’s latest innovations in AI, high performance computing, data science, autonomous machines, healthcare and graphics during the recorded keynote."

Jen-Hsun Huang wird Präsentator der Keynote sein. NVIDIA nutzte die eigenen Keynote der GTC in der Vergangenheit für alle großen Ankündigungen im Bereich des HPC-Computings – seien es GPU-Architekturen, GPGPU-Beschleuniger, Server oder Software. Zudem gab es immer noch mindestens eine weitere Keynote, auf der Partner-Unternehmen ebenfalls Neuigkeiten präsentierten.

Es wird erwartet, dass mit Ampere die nächste HPC-Architektur vorgestellt wird.