Nun auch die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super in einer White-Edition

Ende November stellte ASUS die weiße Variante der ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti vor. Nun folgt eine ROG Strix GeForce RTX 2080 Super OC White, die als ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-WHITE-GAMING ab 920 Euro im Handel erhältlich ist. Leider verzichtet ASUS weiterhin auf ein weißes PCB und verwendet stattdessen die standardmäßige schwarze Platine. Einzig der Kühler kommt eben in neuer Farbe daher. ASUS' wird es auch leicht gemacht, denn den ROG-Strix-Kühler kann der Hersteller auf mehreren Karten verwenden.

An den technischen Daten ändert sich zur ROG Strix GeForce RTX 2080 Super nichts. Der Basis-Takt liegt bei 1.680 MHz, im OC-Mode wird ein Boost-Takt von 1.890 MHz erreicht. Die 8 GB an GDDR6-Speicher arbeiten mit 1.938 MHz und sind über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden, welches wiederum eine Speicherbandbreite von 496 GB/s erreicht. Hinsichtlich der Kühlung ändert sich ebenfalls – bis auf die Farbe – nichts. Die Axiallüfter stehen im Idle-Betrieb still und selbst unter Last soll die Lautstärke gering sein. Nicht immer konnte ASUS in jüngster Vergangenheit im Hinblick die Lautstärke überzeugen.

Die ROG Strix GeForce RTX 2080 Super OC White hat als einziges Argument also den weißen Kühler, der je nach Build sicherlich ein Blickfang sein kann. Allerdings ist der Aufpreis für die Farbe nicht unerheblich. Wie gesagt, die weiße Variante kostet 920 Euro, während das Standardmodell ab 830 Euro zu haben ist. 90 Euro für einen weißen Kühler und dabei ist das PCB noch nicht einmal in gleicher Farbe gehalten.