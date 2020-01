AMD macht die Radeon RX 5600 XT offiziell

Auf der Keynote der CES hat AMD die Radeon RX 5600 XT offiziell vorgestellt. Bereits seit einigen Wochen wird über die Karte berichtet. Neben den technischen Daten kennen wir auch schon einige Konkrete Modelle, die sich von den Navi-Karten der Radeon-RX-5700-Serie aber nicht groß unterscheiden.

Die Radeon RX 5600 XT verwendet ebenfalls die Navi-10-GPU mit 36 CUs bzw. 2.304 Shadereinheiten. Im Gegensatz zur Radeon RX 5700 reduziert AMD allerdings die Taktraten und beschneidet die Karte auch hinsichtlich der Speicheranbindung.

Gegenüberstellung der Radeon RX 5700 Serie Modell Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5500 XT Preis ab 369 Euro ab 309 Euro 279 US-Dollar ab 179 Euro Technische Daten GPU Navi 10 Navi 10 Navi 10 Navi 14 Fertigung 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Transistoren 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden 6,4 Milliarden GPU-Takt (Basis) 1.605 MHz 1.465 MHz 1.235 MHz 1.607 MHz GPU-Takt (Game) 1.755 MHz 1.625 MHz 1.375 MHz 1.717 MHz GPU-Takt (Boost) 1.905 MHz 1.725 MHz 1.560 MHz 1.845 MHz Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz 1.500 MHz 1.750 MHz Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speichergröße 8 GB 8 GB 6 GB 4 / 8 GB Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit Speicherbandbreite 448 GB/s 448 GB/s 288 GB/s 224 GB/s Shadereinheiten 2.560 2.304 2.304 1.408 Textureinheiten 160 144 144 88 ROPs 64 64 64 32 TGP 225 W 180 W 150 W 120 W

Die Radeon RX 5600 XT bietet also 2.304 Shadeinheiten. Hinzu kommen 144 Textureinheiten und 64 Render Backends. Das Speicherinterface ist nur noch 192 anstatt 256 Bit breit. Zusammen mit einem reduzierten Speichertakt reduziert sich die Speicherbandbreite von 448 auf 288 GB/s. Zudem sind nur noch 6 GB an GDDR6-Speicher verbaut. Die Thermal Design Power der Radeon RX 5600 XT liegt bei 150 W.

AMD bewirbt die Radeon RX 5600 XT als die beste 1080p-Gaming-Karte. Die Radeon-RX-5700-Serie ist auf das Gaming in 1440p-Gaming ausgerichtet. Auch einige Benchmark-Vergleiche hat AMD angeboten und vergleicht die Radeon RX 5600 XT mit der GeForce GTX 1660 Ti. In Titel wie Call of Duty: Modern Warfare, The Division 2

Die Radeon RX 5600 XT wird ab dem 21. Januar zu einem Preis von 279 US-Dollar erhältlich sein. Preislich dürfte sie damit die Lücke zwischen der Radeon RX 5500 XT und der Radeon RX 5700 schließen. Alle Partner von AMD werden entsprechende Modelle auf den Markt bringen, die auch leicht übertaktet sein können.

Zudem kündigt AMD an, dass es die mobilen Modelle Radeon RX 5600M und Radeon 5700M geben wird. Diese sollen in der ersten Jahreshälfte 2020 vorgestellt werden.