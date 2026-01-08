Werbung

Sharkoon positioniert mit dem SK6 ARGB ein weiteres modernes ATX-Gehäuse am Markt, das eine auffällige Glasoptik mit funktionaler Kühlung kombiniert. Front- und Seitenteil bestehen aus gehärtetem Glas, wodurch die verbaute Hardware gut präsentiert werden kann. Trotz der geschlossenen Glasflächen will das Gehäuse dennoch einen ausgewogenen Luftstrom bieten und mit der Kompatibilität zu BTF-Mainboards auch für moderne Hardware bestens geeignet sein.

Bereits ab Werk ist das SK6 ARGB mit drei adressierbaren 120-mm-PWM-Lüftern ausgestattet. Zwei der Lüfter sind invertiert und saugen Frischluft seitlich in das Gehäuse, während der dritte für den Abtransport der warmen Luft zuständig ist. Insgesamt lassen sich bis zu neun Lüfter verbauen, wodurch das Kühlsystem flexibel an leistungsstarke Hardwarekonfigurationen angepasst werden kann.

Auch für Wasserkühlungen bietet das Gehäuse ausreichend Platz. Neben einem 360-mm-Radiator kann zusätzlich ein weiterer Radiator mit bis zu 280 mm integriert werden. Damit eignet sich das SK6 ARGB sowohl für All-in-One-Lösungen als auch für umfangreichere Kühlkonzepte.

Im Inneren zeigt sich das Gehäuse großzügig dimensioniert und vielseitig kompatibel. Unterstützt werden Mainboards in den Formaten Mini-ITX, Micro-ATX und ATX, darüber hinaus ist das SK6 ARGB auch für moderne BTF-Mainboards ausgelegt. Diese Unterstützung erlaubt einen aufgeräumten Aufbau mit verdeckter Verkabelung.

Bei den maximalen Abmessungen der Komponenten zeigt sich das Gehäuse praxisnah. Grafikkarten dürfen bis zu 41 cm lang sein, CPU-Kühler bis zu 17 cm hoch und Netzteile bis zu 23,5 cm lang. Für Massenspeicher stehen Einbauplätze für zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder alternativ bis zu vier 2,5-Zoll-SSDs zur Verfügung, was sowohl klassische als auch rein SSD-basierte Systeme ermöglicht.

Die Anschlussausstattung ist seitlich am Gehäuse platziert und umfasst zwei USB-A-Ports sowie einen kombinierten TRRS-Anschluss für Headsets. Das SK6 ARGB kommt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,90 Euro und ist ab sofort verfügbar.