In Zusammenarbeit mit Corsair suchen wir ab sofort im Rahmen eines Lesertests fünf interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen PC-Gehäuse samt Netzteil des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen, darf die Teststellung am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten hierfür ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt fünf Exemplare des Corsair Frame 4000D sowie ein Netzteil aus der RMx-Shift-Serie und das wahlweise in Schwarz oder Weiß – wobei insgesamt drei schwarze und zwei weiße Muster bereitstehen, die notfalls per Losverfahren an die späteren Teilnehmer verteilt werden.

Mit dem Frame 4000D hat Corsair zu Beginn des Jahres seine Mittelklasse modernisiert und mit vielen neuen, zeitgemäßen Features erweitertet, welche die Konkurrenz ausstechen sollen. Ein großes Augenmerk hat man auf einen guten Airflow gelegt, denn der Midi-Tower verfügt nicht nur über eine luftige Meshfront, sondern hat außerdem einen grundlegend geräumigeren Innenraum mit viel Platz für eine leistungsstarke Kühlung erhalten.

So bietet das Case zahlreiche Lüfterplätze und ausreichend Platz für eine aufwendige Wasserkühlung, denn hinter der Front und unter dem Deckel lassen sich jeweils drei 120-mm-Lüfter oder zwei 140-, bzw. sogar 200-mm-Rotoren anbringen, was dank des neuen InfiniRail-Montagesystems deutlich einfacher passiert. An der Rückseite kann wie gewohnt ein 120 oder ein 140 mm großer Lüfter angebracht werden, während im Boden zwei 120-mm-Exemplare montiert werden können. Sogar an der Seite ist Platz für bis zu drei Lüfter.

Radiatoren mit einer Größe von bis zu 360 mm können direkt hinter der Front oder an der Seite verbaut werden, während rückseitig einer für eine All-In-One-Wasserkühlung für den Prozessor eingesetzt werden kann. Bei der Vorgänger-Generation war nur ein 360-mnn-Radiatorenplatz vorgesehen. Damit bietet das Corsair Frame 4000D einige Möglichkeiten für eine gute Kühlung!

Aufgrund des aufgeräumten Innenlebens können selbst lange High-End-Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 37 cm genutzt werden, während bis zu 17 cm hohe CPU-Kühler problemlos eingesetzt werden können. Natürlich hat Corsair auf den Trend zu Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen reagiert und gestaltet den Mainboardtray so, dass entsprechende Mainboards (ASUS BTF, MSI Project Zero und Gigabyte Project Stealth) verbaut werden können.

Das Gehäuse wird zudem modularer gestaltet, sodass er sich leichter an unterschiedliche Nutzervorstellungen anpassen lässt. Das geht so weit, dass sogar Anschlüsse am I/O-Panel ausgetauscht werden können - zukünftig wäre so zum Beispiel ein Upgrade auf schnellere USB-Ports möglich. Die Frame 4000 Serie ist schließlich für die Nutzung von Corsair iCUE LINK vorbereitet.

Eckdaten:

Bezeichnung: Corsair Frame 4000D

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 239 x 487 x 486 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: zwei Laufwerksträger für jeweils 1x 3,5 bzw. 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120 bzw. 2x140/200 mm (Front, optional), 1x 120/140 mm (Rückwand, optional), 3x 120 bzw. 2x 140/160 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Seite, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, rechte Seite: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 37 cm (ohne Frontlüfter) Gewicht: etwa 8 kg Preis: 99,90 Euro (UVP)

Das Corsair Frame 4000D wird wahlweise in Schwarz oder Weiß angeboten und jeweils einmal in einer lüfterlosen und einer ARGB-Variante mit drei vormontierten Corsair-RS120-ARGB-PWM-Lüftern. Das lüfterlose Frame 4000D kostet 99,90 Euro und bleibt damit knapp unter der wichtigen 100-Euro-Marke. Für das Frame 4000D RS ARGB werden hingegen 119,90 Euro angesetzt. Unsere Leser erhalten die ARGB-Variante kostenlos für ihre Tests zur Verfügung gestellt.

Ein Netzteil gibt es obendrauf

Zusätzlich zum Gehäuse stellt Corsair allen Teilnehmern des Lesertests ein Netzteil zur Verfügung, das in der jeweiligen Wattklasse des eigenen Stromspenders bereitgestellt wird. Konkret gibt es ein vollmodulares Netzteil aus der RMx-Shift-Reihe, die aktuell vier Modelle mit 750, 850, 1.000 und 1.200 W umfasst und mit 80Plus-Gold-Zertifizierung, einer semi-passiven Lüftersteuerung sowie einer zehnjährigen Herstellergarantie aufwarten kann. Im Gegensatz zu den klassischen RMx-Netzteilen, bietet die Shift-Reihe eine veränderte Anordnung der Kabelmanagement-Buchsen. Diese befindet sich nämlich nicht an der Rückseite, sondern sind über die Seite zugänglich, was ein einfacheres Kabelmanagement im System ermöglichen und zudem den Luftstrom im Gehäuse verbessern soll.

Natürlich sind die Kabelstränge modular, womit später lediglich die tatsächlich benötigten Kabel im System hängen. Passend dazu hat Corsair die Serie um ATX-3.1-Kompatibilität und einen 12VHPWR-Stecker erweitert. Für ältere Grafikkarten gibt es aber natürlich auch weiterhin die üblichen PCIe-6+2-Stecker, genau wie für SATA, PATA und natürlich das Mainboard sowie für die CPU. Gekühlt werden die ATX-Geräte über einen flüssigkeitsgelagerten 140-mm-Lüfter, welcher semi-passiv agiert und damit bis zu einem bestimmten Temperatur- und Lastniveau einen lautlosen Betriebsmodus anbietet.

Die RMx-Shift-Reihe ist ab rund 120 Euro zu haben, wobei die Spitzenmodelle fast 250 Euro kosten. Fünf unserer Leser dürfen dem Netzteil zusammen mit dem oben genannten Gehäuse ausführlich auf den Zahn fühlen und das in der gleichen Farbe wie das Gehäuse.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 13. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Corsair!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. April 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. April 2025

Testzeitraum bis 18. Mai 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum