Werbung

be quiet! hat zwei neue Modelle der Pure-Base-501-Gehäuse-Serie vorgestellt. Das Unternehmen hat das Pure Base 501 LX und das Pure Base 501 DX präsentiert. Dir Produktreihe richtet sich sowohl an Gaming- als auch an Office-Anwender, die ARGB-Beleuchtung in ihrer Computerhardware bevorzugen. In der LX-Version erweitert das Gehäuse das bestehende Design um vier vorinstallierte Light-Wings-LX-Lüfter und einen ARGB-/Lüfter-Hub. Die DX-Variante bringt eine neue Frontblende mit ARGB-Beleuchtung. Beide Modelle sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Auf den ersten Blick sieht die Pure Base 501 LX identisch aus mit der Pure Base 501 Airflow Window. Im Gegensatz zum Basismodell wurden hier vier Light Wings LX-Lüfter verbaut. Drei 120-mm-PWM-Lüfter sitzen in der Front. Ein großer LX 140-mm-PWM-Lüfter führt die warme Luft über die Rückseite des Gehäuses ab. Diese Lüfter verfügen alle vier über gefrostete Lüfterblätter und ARGB-Impeller. Das Pure Base 501 LX enthält auch einen Hub für sechs ARGB-Produkte und PWM-Lüfter, um ein komplettes ARGB-System zu unterstützen.

Die Frontpartie des Pure Base 501 DX wurde mit einem großem Lufteinlass neugestaltet. Dieser soll die ARGB-Beleuchtung ergänzen. Hier wurden drei Pure-Wings-3-140-mm-PWM-Lüfter eingebaut. Die RGB-Beleuchtung der Frontblende setzt sich im Inneren des Gehäuses fort. Alle Pure-Base-501-Modelle bieten volle Unterstützung für Mainboards mit ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Formfaktor. In der Front können jeweils drei Lüfter oder Radiatoren bis zu 360 mm installiert werden. Die Gehäuseserie bietet zudem Platz für High-End-Grafikkarten und unterstützt den optionalen vertikalen Grafikkarteneinbau. Ein entkoppelter Doppel-HDD-Käfig im Innern soll viele Optionen für Speichermedien bieten. An der Vorderseite befindet sich ein USB-3.2-Gen2-Typ-C-Anschluss. Die Pure Base 501 LX und DX verfügen über ein Seitenfenster. Bei den beiden neuen Modellen ist ein frontseitiger Taster zur Steuerung der ARGB-Effekte verbaut.

Das Pure Base 501 LX und das Pure Base 501 DX sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Alle Geräte werden mit einer 3-jährigen Herstellergarantie ausgeliefert. Erhältlich sind die Gehäuse ab dem 11. März. Die Preise beginnen bei 124,90 Euro. Alle weiteren Informationen finden sich auf der Produktseite von be quiet!.