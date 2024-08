Werbung

Sharkoon stellt mit der VK2- und VK3-Serie neue ATX-Gehäuse vor, die sich wegen ihres geräumigen Aufbaus und ihrer dezenten Optik für vielfältige Setups vom Gaming-PC bis hin zum Arbeitsrechner eignen wollen.

Im VK2 und VK3 sind bereits zwei 120-mm-Lüfter vorinstalliert, während in den RGB-Varianten bereits drei 120-mm-Lüfter und ein adressierbarer 120-mm-RGB-LED-Lüfter vorinstalliert ist. Die Gehäuse lassen sich auf bis zu acht Lüfter erweitern, Lufteinzugsstellen sind dabei rundum mit Staubfiltern geschützt. Für anspruchsvolle Systeme lassen sich die Gehäuse anstelle von Lüftern auch mit einem 240- oder 280-mm-Radiator in der Oberseite und einem 360-mm-Radiator in der Front bestücken. Beide Gehäuse messen 404 × 206 × 487 mm und können CPU-Kühler mit einer Höhe von 160 mm aufnahmen sowie Grafikkarten mit einer Länge von maximal 350 mm (375 mm ohne Frontlüfter).

Bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder vier 2,5-Zoll-SSDs können an unterschiedlichen Stellen im VK2 oder VK3 installiert werden. Für Peripheriegeräte stehen an der Oberseite der ATX-Gehäuse zwei schnelle USB-3.0-Anschlüsse sowie ein TRRS-Anschluss für Headsets zur Verfügung. Für ein aufgeräumtes Innenleben wurde bei den Gehäusen der VK2- und VK3-Serie speziell auf einen Netzteiltunnel sowie ausreichend Platz für das Kabelmanagement geachtet.

Die VK2 und VK3 sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,90 Euro verfügbar. VK2 RGB sowie VK3 RGB sind ebenfalls ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,90 Euro verfügbar.