Thermaltakes S250 ARGB ist ein weiterer Midi-Tower, der eine Meshfront und vormontierte A-RGB-Lüfter bietet. Eine Besonderheit gibt es allerdings bei dem komplett drehbaren Erweiterungskartenbereich.

Ein Großteil der neuen PC-Gehäuse nutzt aktuell eine Meshfront, um so für eine möglichst effektive Kühlung zu sorgen. Auch die Kombination mit A-RGB-Lüftern ist weitverbreitet. Thermaltake spendiert dem S250 ARGB so vier CT120 ARGB Sync-Lüfter. Drei dieser 120-mm-Lüfter sitzen hinter der Front, der vierte an der Rückwand. Die Maximaldrehzahl der Lüfter wird mit 2.000 U/min angegeben. Die Steuerung der RGB-Beleuchtung erfolgt über die Mainboard-Software von ASUS, GIGABYTE, MSI und ASRock. Bei Bedarf können noch drei 120- oder zwei 140-mm-Deckellüfter nachgerüstet werden. Zudem stehen seitlich neben dem Mainboard und auf der Netzteilabdeckung je zwei 120-mm-Lüfterplätze zur Verfügung. Wer lieber eine Wasserkühlung nutzt, der kann maximal einen 360- oder 420-mm-Frontradiator, einen 360- oder 280-mm-Deckelradiator, einen 240-mm-Seitenradiator und einen 120-mm-Heckradiator verbauen.

Das S250 ARGB misst 218 x 490 x 462 mm (B x H x T) und wiegt 7,5 kg. Thermaltake fertigt es aus SPCC-Stahl und ergänzt es auf der linken Seite mit einem Seitenteil aus gehärtetem Glas. Dieses Glasseitenteil öffnet als Tür. Im Inneren findet maximal ein E-ATX-Mainboard (12 x 13 Zoll, bzw. 30,5 x 33 cm) Platz. Der CPU-Kühler darf bis zu 16,5 cm hoch und die Grafikkarte bis zu 40 cm lang sein. Das Modul mit den Erweiterungskartenblenden kann im Ganzen gelöst und um 90 Grad gedreht montiert werden. Dadurch ist eine vertikale Grafikkartenmontage auch von Grafikkarten möglich, die mehr als zwei oder drei Slots belegen. Ein Riserkabel muss allerdings noch separat erworben werden.

Es stehen zwei kombinierte 3,5-/2,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Das I/O-Panel an der rechten Deckelseite stellt zweimal USB 3.0 und zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen bereit. Auf USB-C muss hingegen verzichtet werden.

Thermaltake bietet das S250 ARGB sowohl in Schwarz als auch in Weiß an. Beide Varianten kosten laut Preisvergleich um die 95 Euro.