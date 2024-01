Werbung

Holz scheint als Gehäusematerial zunehmend relevant zu werden. Auf der CES zeigt Corsair mit dem 2500X ein Micro-ATX-Gehäuse, das Holzelemente zeigt. Außerdem stellt man neue iCUE LINK-Lüfter vor.

Das 2500X ist ein Dual-Kammergehäuse mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern. Die Mainboardkammer ist durch eine Glasfläche an der Vorderseite einsehbar. Alternativ wird es das 2500D Airflow mit Mesh und zusätzlichen Lüfterplätzen geben. Die rechte Gehäusekammer verbirgt sich hingegen hinter einem Holzstreifen, der sich auch über den Gehäusedeckel zieht. Die Holzoptik soll einfach getauscht werden können.

Mit Blick auf das Demo-System kann das Micro-ATX-Gehäuse sowohl typische Towerkühler als auch lange High-End-Grafikkarten aufnehmen. Zur Kühlung können neun 120- oder vier 140-mm-Lüfter eingesetzt werden. Das Demo-System zeigt hier die Vollbestückung mit je drei 120-mm-Lüftern unter dem Deckel und am Boden, zwei 120-mm-Lüftern an der Seite und einem 120-mm-Lüfter an der Rückwand.

Für Ordnung im Innenraum sorgt nicht nur die rechte Kammer, sondern auch die Unterstützung für Mainboards, die ihre Anschlüsse auf der Rückseite haben. Konkret werden ASUS BTF und MSI Project Zero genannt.

Das Corsair-iCUE-LINK-Ökosystem kann die Verkabelung drastisch vereinfachen und zusätzliche Vorteile bieten. Die bisher verfügbaren iCUE-LINK-Lüfter sind allerdings hochpreisig. Ein einzelner iCUE LINK QX120 RGB kostet nach wie vor über 40 Euro. Die neuen Lüfter iCUE LINK RX120 und RX120 RGB sollen nun günstiger werden.

Der RX120 ist ein unbeleuchteter Lüfter, der auf einen hohen statischen Druck hin ausgelegt wird. Er arbeitet maximal mit 2.100 U/min. Beim RX120 RGB integriert Corsair zusätzlich acht RGB-LEDs. Die Beleuchtung fällt damit deutlich einfacher als beim iCUE LINK QX120 RGB mit seinen 34 LEDs aus. Auch der RX120 RGB läuft maximal mit 2.100 U/min.

Zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen Corsair-Produkte liegen uns noch keine Informationen zu.