Thermaltake Argent E700: Gamingstuhl aus Leder und mit F.-A.-Porsche-Design

Thermaltake will Auto-Enthusiasten auch am PC ein gewisses Rennflair bieten. Dafür hat man gemeinsam mit dem Designstudio F. A. Porsche einen Gamingstuhl entwickelt, der die Optik eines Rennschalensitzes mit der Funktionalität eines Bürostuhls verbinden soll. Dass der Argent E700 dabei im gehobenen Preissegment angesiedelt wird, dürfte wenig überraschen.

In der Argent-Serie bietet Thermaltake schon seit vergangenem Jahr Produkte an, die Design und Funktion kombinieren sollen. Das ist prinzipiell auch der Anspruch, mit dem Thermaltake an den neuen Gamingstuhl Argent E700 herangeht. Dabei spricht Thermaltake zwar selbst auch von einem Gaming-Stuhl, sieht den Argent E700 aber darüber hinaus zusätzlich als Produkt für Geschäftsleute bzw. generell als fortschrittlichen Bürostuhl.

Das Designstudio F. A. Porsche hat sich von Sportwagensitzen inspirieren lassen, so dass der Stuhl an einen Rennschalensitz erinnert. Thermaltake sieht auch einige funktionale Parallelen zu Rennstühlen. So werden die auffälligen, seitlich integrierten Griffe aus einer Alumiumlegierung für ergonomische Anpassungen genutzt. Die Rückenlehne kann mit dem Griff auf der linken Seite um bis zu 126 Grad verstellt werden. Die Verstellung erfolgt allerdings nicht stufenlos, sondern in vier festen Winkeln (107°, 113°, 119°, 126°). Der rechte Griff lässt eine Anpassung der Sitzhöhe zwischen 41-53 cm zu. Für die Höhenverstellung wird eine Klasse-4-Gasfeder genutzt. Die seitlichen Griffe bestehen aus einer Aluminiumlegierung und lassen sich kippen und anheben. Das 5-Sterne-Gestellt besteht genau wie die Griffe aus einer Aluminiumlegierung. Aus poliertem Aluminium wird schließlich die Plakette im Zentrum des Stuhls gefertigt, die das Thermaltake-Logo zeigt. Der Argent E700 fährt auf PU-beschichteten 3-Zoll-Rollen, muss dabei aber trotz der Rennwagenoptik von Muskelkraft angetrieben werden.

Der schwarze Bezug besteht aus Echtleder mit einer Stärke von 1 bis 1,1 mm. Im Sitzbereich wird das Leder für eine bessere Belüftung perforiert. Unter dem Leder wird ein verdichteter Formschaum eingesetzt. Käufer haben die Wahl zwischen gleich sechs Farbvarianten - darunter ist passenderweise auch Racing Green. Die Varianten Glacier White, Flaming Orange, Ocean Blue und Racing Green erhalten einen UV-aushärtenden Lack, Hochglanzfinish und gesättigte Farben. Die Ausführungen Storm Black und Space Gray zeigen sich hingegen deutlich dezenter mit mattem Finish. Laut Thermaltake ist der Argent E700 für eine Körpergröße zwischen 1,7 und 1,9 m ausgelegt. Das Gewicht des Nutzers sollte unter 150 kg liegen.

Für die Varianten Storm Black und Space Gray werden von Thermaltake 1.219,90 Euro aufgerufen. Die vier Lackvarianten sollen hingegen 1.319,90 Euro kosten. Erste Listungen im Preisbereich liegen in einem ähnlichen Bereich.