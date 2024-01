Werbung

Zur CES baut Thermaltake seine CTE-Serie weiter aus. Das CTE E600 MX ist ein Dual-Chamber-Modell, das wahlweise mit Glasfront oder mit einer perforierten Stahlfront ausgerüstet werden kann. Beachtlich ist auch, dass sich die Grafikkarte gleich auf drei unterschiedlichen Wegen montieren und präsentieren lässt.

Mit CTE-Gehäusen (Centralized Thermal Efficiency) will Thermaltake Modelle anbeiten, die auf die effektive Kühlung von hitzigen Komponenten spezialisiert sind. Wir haben aus dieser Serie bereits das CTE C750 Air getestet. Das neue CTE E600 MX scheint als Showgehäuse mit Glasfront erst einmal nicht so ganz zu einem Ansatz zu passen, der sich vor allem um die effektive Kühlung dreht.

Doch die Glasfront ist nur eine von zwei Optionen - alternativ kann eine perforierte Stahlfront montiert werden, die drei 120- oder 140-mm-Lüfter aufnimmt. Unabhängig von der Front stehen zudem zwei 120-mm-Deckellüfterplätze, drei seitliche 120-/140-mm-Lüfterplätze, drei 120-/140-mm-Rückwandlüfterplätze und drei 120-/140-mm-Lüfterplätze am Boden zur Verfügung. Wasserkühlungsnutzer profitieren u.a. von drei 420-mm-Radiatorenplätzen.

Die Rückwandlüfterplätze werden möglich, weil das Mainboard etwas nach innen versetzt und um 90 ° gedreht montiert wird. Sein I/O-Panel zeigt also nach oben. Bei der Grafikkarte lässt Thermaltake dem Nutzer die Wahl zwischen gleich drei Montagevarianten. Die Grafikkarte kann einfach im Slot hängend montiert werden. Alternativ nutzt man das mitgelieferte PCIe-4.0-Riserkabel, um sie hängend mit Kühler zum Glasseitenteil oder längs mit Kühler zum Glasseitenteil zu montieren.



Das 270 x 558,5 x 513 mm (B x H x T) große und 16 kg schwere Gehäuse nimmt maximal ein E-ATX-Mainboad auf. Es ist für bis zu 16,6 cm hohe CPU-Kühler und bis zu 41,5 cm lange Grafikkarten (mit Radiator) ausgelegt. Dazu finden zwei 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Staubfilter an Front, Deckel, Boden, Rückseite und rechter Seite sollen den Innenraum sauber halten. Das I/O-Panel im Deckel stellt zweimal USB 3.0, USB-C und Audiobuchsen bereit.

Thermaltake will das CTE E600 MX nicht nur in Schwarz und in Weiß, sondern auch in "Hydrangea Blue" anbieten. Zum Preis macht man noch keine Angaben.