Das O11D EVO ist seit 2021 ein beliebtes Lian Li-Gehäuse. Nun erhält es nach längerer Entwicklungszeit ein größeres Geschwistermodell. Das O11D EVO XL bietet noch mehr Platz und kann bei Bedarf sogar bis zu drei 420-mm-Radiatoren gleichzeitig aufnehmen.

Optisch erinnert es stark an das O11D EVO. Auch das neue Modell erlaubt dank eines Glasseitenteils und der großteils verglasten Front beste Einblicke in den Innenraum. An der rechten Seite der Frontglasscheibe leuchtet ein A-RGB-LED-Streifen auf. Das I/O-Panel sitzt regulär unterhalb der Front. Es kann wahlweise aber auch an die Seite oder an die Rückwand versetzt werden - aber immer unter dem Gehäuseboden. Es werden einmal USB-C, viermal USB-A und eine kombinierte Audiobuchse bereitgestellt.

Das I/O-Panel ist aber nicht das einzige Element, das für Flexibilität sorgt. So lässt sich der Mainboardträger entnehmen und in drei verschiedenen Höhen platzieren. Dazu ist es auch möglich, das Gehäuse so umzubauen, dass der Mainboardträger auf der linken Seite sitzt. Das Mainboard wird dann kopfüber montiert. Auch eine vertikale Grafikkartenmontage ist prinzipiell möglich.

Bei Maßen von 304 x 531,9 x 522 mm (B x H x T) ist das O11D EVO XL 38 Prozent größer als das O11D EVO. Damit schafft Lian Li Platz für drei 360/420-mm-Radiatorenplätze unter dem Deckel, an der Seite und am Boden. An diesen drei Seiten finden alternativ jeweils drei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter Platz. Zusätzlich sind bei nach unten versetztem Mainboard noch zwei 120-mm-Lüfterplätze an der Rückwand nutzbar. Das Gehäuse nimmt maximal ein E-ATX-Mainboard (unter 28 cm Breite), einen bis zu 16,7 cm hohen CPU-Kühler und eine bis zu 46 cm lange Grafikkarte auf.

Die beiden Hot-Swap-fähigen Laufwerkskäfige nehmen jeweils zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Hinter dem Mainboardträger können zudem drei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Kabelklemmen sollen das Kabelmanagement erleichtern.

Das O11D EVO XL gibt es sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Ausführung. Lian Lis Pressemeldung nennt vorerst nur US-Preise: Demnach soll das schwarze Modell 234,99 Dollar und das weiße Modell 244,99 Dollar kosten.