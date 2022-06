O11D EVO XL und mehr: Lian Li enthüllt neue Prototypen und Updates

Im Rahmen der 2022 DIGITAL EXPO 2.0 hat Lian Li über den aktuellen Stand bei den firmeneigenen Neuentwicklungen Auskunft gegeben. In zwei YouTube-Videos werden ein neues LANCOOL-Modell, das O11D EVO XL und das erste DAN Cases für Micro-ATX-Mainboards, aber auch neue UNI FAN-Lüfter und eine von Lian Li entwickelte AiO-Kühlung gezeigt.

Gehäuseneuheiten: LANCOOL 216, DAN Cases A3 m-ATX und O11D EVO XL

Das LANCOOL 216 soll als Weiterentwicklung des LANCOOL 215 vor allem mit hoher Kühlleistung und der Eignung für Luft- und AiO-Wasserkühlung überzeugen. Ab Werk sitzen zwei 160-mm-Lüfter hinter der Meshfront und ein 140-mm-Lüfter an der Rückwand. Das I/O-Panel sitzt ab Werk im Deckel und bietet nicht nur zwei USB-3.0-Ports und eine Audiobuchse, sondern auch USB Typ-C. Wer das Gehäuse neben sich auf dem Tisch aufstellt, der kann das I/O-Panel an die linke Seite der Front nach unten versetzen. Auch die Platzierung der Kabeldurchführungen neben dem Mainboard kann angepasst und damit an unterschiedlich breite Mainboards angepasst werden. Ungewöhnlich ist zudem, dass das Mainboard selbst in der Höhe versetzt werden kann. Das schafft entweder Platz für zwei 140-mm-Lüfter auf der Netzteilabdeckung oder für einen dickeren Deckelradiator. Im Bereich der Erweiterungskartenslots kann mit einer externen Halterung ein zusätzlicher 120-mm-Lüfter montiert werden. Zudem liegt eine Abdeckplatte für den Deckel bei, mit der nicht benötigte Lüfterplätze verschlossen und einem Druckabfall vorgebeugt werden kann.

Die in Zusammenarbeit von DAN Cases und Lian Li gefertigten DAN Cases-Modelle waren bisher besonders platzsparende Mini-ITX-Gehäuse. Mit dem DAN Cases A3 m-ATX ist nun aber ein erstes Micro-ATX-Gehäuse in Entwicklung. Es soll bei knapp 20 Litern Volumen genug Platz für eine bis zu 38 cm lange Grafikkarte und bis zu 15,8 cm hohen CPU-Kühler bzw. einen 360-mm-Radiator bieten. Es lässt sich wahlweise ein SFX- oder ATX-Netzteil verbauen (ATX mit Einschränkungen bei anderen Nutzungsmöglichkeiten). Dazu können auch zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Das A3 m-ATX kominiert 1,5 mm starkes Aluminium mit einem 1,2 mm starkem Stahlgerüst. Die Unterseite wird mit A-RGB-LEDs beleuchtet. Eines der Meshseitenteile kann durch ein optionales Glasseitenteil ersetzt werden. Der Innenraum kann invertiert werden - so hat der Nutzer die Wahl, ob er das Mainboard auf der rechten oder linken Seite montiert.

Auch beim O11D EVO XL ist Wachstum angesagt. Es ist eine größere Alternative zum bekannten O11D EVO und bietet Platz für ein E-ATX-System mit üppiger Wasserkühlung. So sind bis zu drei 420-mm-Radiatoren gleichzeitig möglich. Der entnehmbare Mainboardtray kann in drei Positionen montiert werden. Schon die mittlere Position schafft jeweils Platz für 96 mm dicke Boden- und Deckelradiatoren. Wer mehr Platz für eine Push-Pull-Konfiguration benötigt, der versetzt den Tray nach oben oder unten.

Kühlungsneuheiten

In einem weiteren Video stellt Lian Li die Kühlungsneuheiten vor. Mit UNI FAN SL120/140 V2 bzw. AL120 V2 und AL140 wird es neue Lüfter geben. SL120 V2 und AL120 V2 sollen mit einem dickeren 28-mm-Rahmen für einen stärkeren Luftstrom und einen höheren statischen Druck sorgen. Bei UNI FAN SL120/140 V2 wird die Beleuchtung für glattere Übergänge überarbeitet. UNI FAN AL120 V2 und AL140 behalten den Aluminium-Look, bekommen aber zusätzliche schmale RGB-Linien an den Ecken jeder Lüfterseite. Vom UNI FAN P28 wird es demnächst eine Silent und eine Performance Edition geben. Beides sind 120-mm-PWM-Lüfter. Der P28 Silent läuft maximal mit 1.900 U/min, der P28 Performance hingegen mit maximal 2.300 U/min. Während der P28 Silent als Gehäuselüfter ausgelegt wurde, wurde der P28 Performance für Kühlkörper optimiert.

Schließlich zeigt Lian Li auch noch den Prototypen einer neuen AiO-Kühlung im 360-mm-Format, die Lian Li selbst entwickelt. Auf dem 32 mm dicken Radiator werden 28 mm dicke Lüfter platziert. Damit soll gegenüber schlankeren Modellen eine höhere Performance erreicht werden. Der Beleuchtungsstil des Pumpenblocks kannn individuell angepasst werden.