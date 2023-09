Werbung

Mit dem Matcha Green Lineup stellt Thermaltake zwei neue Produkte vor, die vor allem durch ihre Farbe auffallen. Sowohl das Gehäuse Ceres 300 TG ARGB Matcha Green als auch der Gamingstuhl Argent E700 Real Leather Gaming Chair Matcha Green zeigen sich in Grün. Genauer gesagt ihre Farbe an japanischen Matcha-Grüntee erinnern.

Sieht man von der Farbe ab, so sind beide Produkte aber keine wirklichen Neuheiten. Den Midi-Tower Ceres 300 TG ARGB haben wir in der schwarzen Variante bereits getestet. Er ist als kompakteres High-Airflow-Modell ausgelegt und konnte uns mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Eine Besonderheit ist das optionale 3,9-Zoll-LCD-Panel, das seitlich montiert werden kann. Das Gehäuse kann bis zu fünf 140- oder bis zu sieben 120-mm-Lüfter aufnehmen. Ab Werk sind zwei beleuchtete CT140 ARGB Sync-Lüfter und ein unbeleuchteter CT140 vormontiert. Wasserkühlungsnutzer können maximal einen 360-mm-Radiator montieren.

Auch der Argent E700 Real Leather Gaming Chair ist schon bekannt. Er entstand in Zusammenarbeit mit dem Designstudio F. A. Porsche und zeigt sich im Stil eines Rennsitzes. Thermaltake hat ihn schon bisher in einer Vielzahl an Farben angeboten: Glacier White, Space Gray, Storm Black, Ocean Blue, Flaming Orange, Racing Green, Turquoise, Sanga Yellow und Saddle Brown. Matcha Green ist nun die zehnte Farbvariante. Der Grüntee-Farbton vermittelt laut Thermaltake Frische und Ruhe. Dabei zeigt sich die äußere Schale in Grün, der innere, gepolsterte Bereich des Stuhls hingegen in Schwarz.

Im hauseigenen Online-Shop ruft Thermaltake für das Ceres 300 TG ARGB Matcha Green 99,90 Euro auf. Das ist der gleiche Preis, wie für die beiden anderen Farbvarianten Schwarz und Weiß. Der Argent E700 Real Leather Gaming Chair Matcha Green soll hingegen 1.085,90 Euro kosten. In diesem Fall sind andere Farbvarianten teils etwas günstiger. In Schwarz kostet der Stuhl beispielsweise 993,90 Euro.