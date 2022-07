Hyte Hakos Baelz Y60 und NZXT H510i Rivals: Knallbunte Manga/Anime-Gehäuse

Die meisten PC-Gehäuse zeigen sich nach wie vor einfarbig. Mit Hyte Hakos Baelz Y60 und NZXT H510i Rivals kommen nun aber zwei Sondermodelle auf den Markt, die mit ihrem Manga- bzw. Anime-Design alles andere als monoton wirken.

Hyte Hakos Baelz Y60: Limitiertes Anime-Gehäuse

Das Hyte Hakos Baelz Y60 ist in Zusammenarbeit zwischen Hyte und dem hololive English Team entstanden und wurde auf der Anime Expo 2022 in Los Angeles präsentiert. Es basiert auf dem Hyte Y60 und übernimmt dessen Eckdaten. Das auffällige Motiv stammt vom professionellen Anime-Illustrators Rosuuri und nimmt die drei Glaselemente des Gehäuses ein. Auf der gerillten Rückwand zeigen sich zudem Plüschbären mit "BRUH"-Aufschrift, die genau wie die Hauptillustration per UV-Gravurtechnik angebracht werden. Eine Plakette auf der Rückseite zeigt die Produktionsnummer des jeweiligen Gehäuses. Das Hyte Hakos Baelz Y60 soll auf 3.400 Exemplare limitiert werden. Zum Lieferumfang gehört eine 800 x 380 mm große Hakos Baelz HYTE DP900 Schreibtischunterlage.

Hyte wird das limitierte Hakos Baelz Y60 über HYTE.com und ausgewählte Partner anbieten. Die UVP wird mit 299 Euro angegeben (beim Standardmodell sind es 199 Euro). Die Auslieferung soll im September starten.

NZXT H510i Rivals: Ein weiteres My Hero Academia-Gehäuse

Für Hyte ist die Kooperation beim Hyte Hakos Baelz Y60 eine Premiere. NZXT hat hingegen schon eine ganze Reihe an Gehäusen vorgestellt, die in Kooperation mit Spielefirmen oder auch den Machern von Mangaserien entstanden sind. Das neue H510i Rivals ist so nach dem H510i All Might bereits das zweite My Hero Academia-Gehäuse in der CRFT-Produktreihe der Herstellers.

My Hero Academia ist eine japanische Mangaserie, die seit 2014 läuft. An der Heldenschule U.A. High School lernen und rivalisieren Izuku "Deku" Midoriya und Katsuki Bakugo. Den Wettbewerb zwischen beiden soll das H510i Rivals illustrieren. Es zeigt Artworks beider Charaktere und spielt dabei auf ihre Ausrüstung und ihren Kampfstil an. Zum Lieferumfang gehören ein Plus Ultra Puck und ein zweiseitiger Gehäuse-Anhänger. Im CRFT 11 H510i Rivals sind ein RGB-LED-Streifen, eine GPU-Halterung und eine RGB-und Lüftersteuerung integriert. Auch das H510i Rivals soll limitiert sein.

Während NZXTs reguläres H510i rund 90 Euro kostet, wird für das H510i Rivals eine UVP von 249,99 Euro angesetzt.