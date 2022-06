Kolink Observatory Y AMD SE: Gehäuse für AMD-Fans

Das Kolink Observatory Y AMD SE ist ein neues Gehäuse, das vor allem AMD-Nutzer ansprechen soll. Dazu zeigt es an mehreren Stellen entsprechende AMD-Logos.

Kolink verziert sowohl die Glasfront als auch das Glasseitenteil auf der linken Seite mit dem bekannten AMD-Logo. Etwas dezenter zeigt sich zudem ein AMD-Logo auf dem Stahlseitenteil an der rechten Seite. Natürlich können die vier integrierten Umbra ARGB-PWM-Lüfter in AMD-Rot leuchten - aber auch in allen möglichen anderen Farben erstrahlen. Die Beleuchtung wird über den Umbra ARGB-Controller und eine LED-Taste am I/O-Panel oder über ein geeignetes Mainboard mit 3-Pin-5V-ARGB-Header gesteuert. Laut Caseking sollen neben AMD- und RGB-Fans auch Wasserkühlungsenthusiasten angesprochen werden. Sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel bietet das Observatory Y AMD SE Platz für maximal 360-mm-Radiatoren.

Ab Werk sorgen drei beleuchtete 120-mm-Frontlüfter und ein ebenso beleuchteter 140-mm-Hecklüfter für Kühlung. Alle Lüfter sind PWM-Modelle. Der Midi-Tower misst 231 mm x 488 mm x 471 mm (B x H x T) und wiegt 6,6 kg. Sein I/O-Panel bietet zweimal USB 3.1 Typ A, einmal USB 3.1 Typ C, einmal USB 2.0 und HD-Audio-Anschlüsse. Im Innenraum ist maximal Platz für ein E-ATX-Mainboard, einen bis zu 17,5 cm hohen CPU-Kühler und eine bis zu 38 cm lange Grafikkarte. In Kombination mit dem Kolink Vertical GPU Kit kann die Grafikkarte auch vertikal montiert werden. Im vibrationsgedämpften Laufwerkskäfig finden zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Drei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke können hinter dem Mainboardtray montiert werden.

Das schwarze Innere der Observatory Y AMD SE bietet die perfekte Bühne für deine RGB-Beleuchtung, deine imposante Hardware oder deine gesleevten Kabel. Für ein aufgeräumtes Inneres sorgt zudem ein verborgener Bereich für Kabelmanagement hinter dem Mainboard-Tray. Dieser Bereich ist mit drei Klettstreifen ausgestattet und bietet 30 mm Platz, um Kabel ordentlich zu verlegen und sie direkt zur Hauptplatine zu führen. Das I/O-Panel befindet sich direkt über diesem Bereich, einschließlich Anschlüssen für 2x USB 3.1 Typ A, 1x USB 3.1 Typ C, 1x USB 2.0 und HD-Audio.Die vier vorinstallierten Umbra ARGB-Lüfter beeindrucken nicht nur durch hervorragende Kühlung, sondern bieten mit ihrer ARGB-Beleuchtung auch noch eine großartige Lichtshow. Die ARGB-Beleuchtung kann mit dem Umbra ARGB-Controller und dem dezidierten Schalter am I/O-Panel individuell angepasst werden. Alternativ kann die ARGB-Beleuchtung über eine kompatible Software eingestellt werden, wenn sie an einen 3-Pin-5V-ARGB-Header des Mainboards angeschlossen wird.

Bei Caseking ist das Observatory Y AMD SE bereits lieferbar. Das AMD-Gehäuse kostet dort 139,90 Euro.