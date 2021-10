Lesertest: Das sind die Tester des Zalman R2!

Ende August riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Caseking.de und Zalman zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für das Zalman R2, ein kompakter Midi-Tower, der erst vor wenigen Wochen offiziell auf den Markt kam und in zwei verschiedenen Farbvarianten für rund 50 Euro erhältlich ist. Wir haben uns nun an die Auswahl der Tester gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Zalman R2, wobei die Teilnehmer ihre Wunschfarbe bestimmen dürfen, denn erhältlich ist der Midi-Tower wahlweise in schwarz oder weiß. Zalman setzt auf eine minimalistische Front mit seitlichen Lüftungsschlitzen hinter der sich drei 120 oder gar 140 mm große Lüfter verstecken lassen. Ein großes Seitenfester aus Tempered-Glass gewährt einen Blick auf das Innere, wo bereits ab Werk an der Rückseite ein farbenfroher RGB-Lüfter montiert ist.

Das Mainboard-Tray nimmt Hauptplatinen in den Größen von Mini-ITX, über Micro-ATX und ATX bis hin zu E-ATX auf, wobei für letzteren Formfaktor die Mainboards nicht breiter als 280 mm sein dürfen. Weiterhin können Grafikkarten mit einer Maximallänge von 350 mm verbaut werden, was selbst die dicksten High-End-Boliden problemlos möglich macht. Auf Seiten des Netzteils ist bei einer Länge von 190 mm Schluss, CPU-Kühler dürfen eine Bauhöhe von 162 mm nicht überschreiten, womit hier praktisch keinerlei Einschränkungen gemacht werden. Der HDD-Käfig, welcher sich direkt vor dem Netzteil am Boden befindet, nimmt jeweils zwei 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke auf.

Sogar eine aufwendige Wasserkühlung kann im Zalman R2 eingesetzt werden. Hierfür kann nicht nur der typische 120-mm-Radiator an der Rückseite für eine etwaige All-In-One-Wasserkühlung für die CPU eingesetzt werden, sondern auch ein großer 240-mm-Wärmetausche an der Front. Alle Lüfterplätze sind mit praktischen Staubfiltern versehen. Auch das Netzteil wird entsprechend geschützt.

Der werkseitige 120-mm-Lüfter arbeitet mit bis zu 1.100 Umdrehungen pro Minute und lässt sich direkt über das I/O-Panel ansteuern, das ansonsten noch über einen USB-3.0- und zwei USB-2.0-Anschlüsse verfügt, dank zwei separater 3,5-mm-Klinkenbuchsen sogar den Anschluss eines Gaming-Headsets erlaubt und natürlich einen Power- und Rest-Taster bietet.

Eckdaten:

Bezeichnung: Zalman R2 Midi-Tower

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 207 x 457 x 420 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 28 0mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 (Front), 2x 120 mm (Deckel), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,2 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 35,0 cm Gewicht: etwa 5,4 kg Preis: etwa 50 Euro

Das Zalman R2 ist den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis ab knapp unter 50 Euro bei Caseking.de erhältlich. Drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder dürfen es jetzt im Rahmen eines Lesertests kostenlos in ihrer Wunschfarbe testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Morgen alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass die drei Forennutzer "mod666", "PapeThePope" und "TheXInvador" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 12. September 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. September 2021

Testzeitraum bis 17. Oktober 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Zalman und Caseking.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum