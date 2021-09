Lian Lis Q58-Serie soll die Vorzüge von Glas und Mesh kombinieren

Von Lian Li kommen mit der Q58-Serie neue Mini-ITX-Gehäuse auf den Markt. Diese Kompaktmodelle sollen gleichzeitig vielseitig nutzbar und elegant sein. Optisch besonders auffällig ist dabei die Zweiteilung der Seitenteile in eine Glas- und eine Meshhälfte. So soll der Nutzer die Vorteile von beidem haben - und sich zudem auch entscheiden können, wie er die Hälften kombiniert.

Die Q58-Serie ist schon länger in Entwicklung. Zuletzt hatten wir während der Lian Li 2021 DIGITAL EXPO 2.0 darüber berichtet. Doch jetzt kommen die neuen Mini-ITX-Gehäuse auch tatsächlich auf den Markt. Dabei wird sie in unterschiedlichen Varianten angeboten: Zum einen gibt es das Q58 in Schwarz und in Weiß und zum anderen wahlweise mit PCIe-3.0- oder PCIE-4.0-Riserkabel. Darüber hinaus will Lian Li auch noch abgestimmtes Zubehör anbieten.

Die Mini-ITX-Gehäuse werden von Lian Li aus Stahl und aus Aluminium gefertigt. Die Front zeigt sich bei den schwarzen Varianten mit einer gebürsteten und einer sandgestrahlten Hälfte. Das passt gut zu den ebenfalls zweigeteilten Seitenteilen. Die Glashälften erlauben den Blick auf die Hardware, die Meshhälften sollen hingegen der Kühlung zu Gute kommen. Die Hälften können nach oben und unten aufgeklappt und flexibel eingesetzt werden. Zusätzliche Meshhälften für einen noch besseren Airflow wird Lian Li auch separat anbieten. Das I/O-Panel sitzt in der Front und stellt je einmal USB 3.1 Typ C, USB 3.0 und eine vierpolige 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit.

Zum Lieferumfang gehören gleich zwei Mainboardtrays. Mit ihnen kann die Aufteilung des Gehäuses an Lüfter, Radiatoren, Laufwerke und Netzteile angepasst werden. Sowohl mit SFX(-L)-Netzteil als auch mit ATX-Netzteil bleibt Platz für einen 6,7 cm hohen Prozessorkühler und eine bis zu 32,5 cm lange Triple-Slot-Grafikkarte. Im SFX-Modus können zwei 120-/140-mm-Deckellüfterplätze und ein 120-mm-Bodenlüfterplatz genutzt werden. Im ATX-Modus fällt einer der beiden Deckellüfterplätze weg. Wer einen Dual-Radiator (240 oder 280 mm) nutzen möchte, ist auf den SFX-Modus angewiesen. Im ATX-Modus können maximal zwei 120-mm-Radiatoren unter dem Deckel bzw. am Boden montiert werden. Auch die Nutzung einer 3,5-Zoll-Festplatte (bzw. von bis zu vier 2,5-Zoll-Laufwerken) setzt den SFX-Modus voraus. Im ATX-Modus bleibt hingegen Platz für maximal zwei 2,5-Zoll-Laufwerke.

Obwohl das Q58 lüfterlos ausgeliefert wird, ist ein RGB- und Lüfter-Hub mit je drei Anschlüssen für PWM-Lüfter und A-RGB-Elemente vormontiert. Zwei magnetische Staubfilter sollen das Q58 sauber halten. Bei Maßen von 170 x 250 x 342 mm (B x H x T) erreicht das Q58 ein Volumen von 14,5 Litern.

Bei Caseking kann das Lian Li Q58 bereits vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab dem 24. September starten. Für das schwarze Q58X3 mit PCIe-3.0-Riserkabel werden 119,90 Euro und für das schwarze Q58X4 mit PCIe-4.0-Riserkabel 149,90 Euro angesetzt. Die beiden weißen Farbvarianten Q58W3 und Q58W4 kosten jeweils 10 Euro Aufpreis. Als Zubehör wird es gegen Ende Oktober die zusätzlichen Mesh-Seitenteile für 19,90 Euro und LED-Strip-Kits für ebenfalls 19,90 Euro geben (jeweils in Schwarz oder Weiß).





