Lesertest: Das sind die Tester des Gaming-Desks ACD2-140 von AeroCool!

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit AeroCool zu bewerben. Gesucht wurden insgesamt drei Tester, die einmal einen aktuellen Gaming-Desk des Herstellers bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen wollten. Wir sind am Vormittag nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht, die den AeroCool ACD2 für unser Forum testen und nach getaner Arbeit natürlich auch wieder behalten dürfen.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des AeroCool ACD2. Er richtet sich überwiegend an Spieler und soll mit einem ergonomischen und stylischen Design aufwarten können. Hierzu zählen eine praktische Halterung für Headsets an der Unterseite, ein Getränkehalter direkt vor der Tischkante und natürlich zahlreiche Vorrichtungen für ein effizientes Kabelmanagement. Hierfür gibt es gleich zwei Durchführ-Plätze für die Kabel von Tastatur und Maus, den Monitor und etwaige andere Geräte wie eine Docking-Station, worüber sich dann auch das Smartphone und Tablet bequem auf dem Schreibtisch laden lassen. Zusammengeführt werden können die Kabel dann direkt unter dem Schreibtisch, was für ein sauberes Auftreten sorgt.

Der AeroCool ACD2 selbst setzt auf eine futuristische Carbonfaser-Optik, die an der Vorderkante leicht eingelassen und abgerundet wurde. Gleichzeitig ist die Oberfläche mit einem Mikrofasergewebe überzogen und somit quasi komplett als Mauspad nutzbar. Die Tischplatte selbst ist 140 cm breit und rund 60 cm tief. Die Höhe der Standfüße wird von AeroCool hingegen mit 75 cm angegeben. Die Tischplatte ist 18 mm dick. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf etwa 23 kg.

Rund 175 Euro muss man derzeit für den AeroCool ACD2 Gaming Desk auf den virtuellen Ladentresen legen. Drei unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen den Spieler-Schreibtisch nun kostenlos testen.



Das sind die Teilnehmer

Wir sind heute Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "efkano", "estudioize" und "mcharry85" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt ihrer Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. August 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. August 2021

Testzeitraum bis 19. September 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von AeroCool sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum