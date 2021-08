Neuer Lesertest: Testet den Gaming-Desk ACD2-140 von AeroCool!

In Zusammenarbeit mit AeroCool suchen wir ab sofort im Rahmen einer Lesertest-Aktion drei Tester für einen brandaktuellen Gaming-Desk des Herstellers. Wer seinen langweiligen Schreibtisch gegen einen speziell für Spieler ausgerichteten Tisch tauschen möchte, der sollte sich hierfür jetzt bewerben. Eine kurze Bewerbung genügt - danach darf der Gaming-Desk nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als kleines Dankeschön für die Mühen natürlich behalten werden.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des AeroCool ACD2. Er richtet sich überwiegend an Spieler und soll mit einem ergonomischen und stylischen Design aufwarten können. Hierzu zählen eine praktische Halterung für Headsets an der Unterseite, ein Getränkehalter direkt vor der Tischkante und natürlich zahlreiche Vorrichtungen für ein effizientes Kabelmanagement. Hierfür gibt es gleich zwei Durchführ-Plätze für die Kabel von Tastatur und Maus, den Monitor und etwaige andere Geräte wie eine Docking-Station, worüber sich dann auch das Smartphone und Tablet bequem auf dem Schreibtisch laden lassen. Zusammengeführt werden können die Kabel dann direkt unter dem Schreibtisch, was für ein sauberes Auftreten sorgt.

Der AeroCool ACD2 selbst setzt auf eine futuristische Carbonfaser-Optik, die an der Vorderkante leicht eingelassen und abgerundet wurde. Gleichzeitig ist die Oberfläche mit einem Mikrofasergewebe überzogen und somit quasi komplett als Mauspad nutzbar. Die Tischplatte selbst ist 140 cm breit und rund 60 cm tief. Die Höhe der Standfüße wird von AeroCool hingegen mit 75 cm angegeben. Die Tischplatte ist 18 mm dick. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf etwa 23 kg.

Rund 175 Euro muss man derzeit für den AeroCool ACD2 Gaming Desk auf den virtuellen Ladentresen legen. Drei unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen den Spieler-Schreibtisch nun kostenlos testen.



Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 15. August ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit AeroCool!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. August 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. August 2021

Testzeitraum bis 19. September 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von AeroCool sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum