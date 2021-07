Cooler Master NR200P: Vier extra auffällige Farben und eine MAX-Variante

Mit dem MasterBox NR200P hat Cooler Master ein besonders überzeugendes Mini-ITX-Gehäuse zu einem verlockend günstigen Preis auf den Markt gebracht. Auf diesem Erfolg will das Unternehmen aufbauen und legt zum einen mit vier besonders auffälligen Farbvarianten, zum anderen aber auch mit einer besonders nutzerfreundlichen MAX-Variante nach.

Die neuen Farbvarianten wurden während einer Reddit-Umfrage ausgewählt und sollen in ihrer Vielfalt die ebenso vielfältige Cooler-Master-Community spiegeln. Cooler Master geht zudem davon aus, dass sie auch gut zur neuen, knalligen Corporate Identity (CI) des Unternehmens passen. Eines ist sicher - die vier Varianten Flamingo Pink, Caribbean Blue, SunsetOrange und Nightshade Purple stechen aus der Masse der schwarzen und mitunter noch weißen Gehäuse heraus. Das pinkfarbene und das hellblaue Modell zeigen jeweils noch weiße Farbakzente, die lila- und orangefarbenen Modelle haben hingegen Schwarz als Kontrastfarbe. Wie bei den bisherigen Modellen sollen sowohl ein Glas- als auch ein perforiertes Stahlseitenteil für die linke Seite beiliegen.

Beim schwarzen NR200P MAX geht es hingegen weniger um auffällige Optik, sondern mehr um maximale Nutzerfreundlichkeit. Cooler Master will in Zukunft generell mehr MAX-Systeme anbieten, die besonders schnell einsatzbereit sein sollen. Dazu werden die MAX-Produkte bereits mit Kühllösung und Netzteil ausgeliefert. Das erinnert etwas an NZXTs hoch aufragendes Mini-ITX-Modell H1, das uns im Test tatsächlich mit einem neuen Level an Nutzerfreundlichkeit beeindrucken konnte (unabhängig von der späteren Feuergefahr-Problematik und der Diskussion um NZXTs Reaktionen). Cooler Master verbaut beim NR200P MAX eine 280-mm-AiO-Kühlung mit zwei SickleFlow-140-mm-Lüftern und ein 850-W-SFX-L-Netzteil mit 80-PLUS-Gold-Effizienz. Die Länge der Netzteilkabel soll optimal auf das Gehäuse abgestimmt sein. Auch ein Riserkabel nach PCIe Gen4-Standard und eine Halterung für eine vertikal montierte Grafikkarte werden mitgeliefert. Das Riserkabel soll es mit 20 und 30 cm Länge geben.

Zu den Preisen der neuen NR200P-Varianten macht Cooler Master noch keine Angaben. Die neuen Farbvarianten sollen allerdings limitiert sein, die Verfügbarkeit kann auch je nach Region variieren.