Lian Lis 3-in-1-Full-Tower Odyssey X kommt in den Handel

Lian Lis wandelbarer Full-Tower Odyssey X gehörte schon zur Computex 2019 zu den spannendsten Neuheiten des Herstellers. Jetzt soll das Gehäuse schließlich in den Handel kommen.

Als Full-Tower ist das Odyssey X ein großzügig gestaltetes Gehäuse für High-End-Systeme. Besonders beachtlich ist aber, dass es gleich drei verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten bietet und so sehr wandelbar sein soll. Bei Auslieferung ist das Gehäuse im sogenannten Dynamic-Modus mit weitgehend geschlossener Front. Es wird aber mit allem Zubehör ausgeliefert, um es in den Dynamic-R-Modus mit Ausnutzung des Kamineffekts oder in den Performance-Modus mit luftiger Front und für besseren Luftstrom versetzen zu können. Ein modulares Design ist Grundlage für die Verwandlungsfähigkeit. So können der Mainboardtray, Frontblende, obere und untere Blende einfach ausgetauscht werden. Die getönten Glasblenden haben ein Kanten- und Scharnierdesign und werden dadurch klappbar. Für den Performance-Modus werden die Glasblenden etwas aufgeklappt und das Gehäuse wird um 90 Grad gekippt.

Der Full-Tower unterstützt maximal EEB-Mainboards mit acht Erweiterungskartenslots, bis zu 17 cm hohe Luftkühler und bis zu 42,3 cm lange Grafikkarten. Es können drei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze genutzt werden. Lüfterplätze und Radiatorkompatibilität hängen vom Modus ab. Maximal können ein 480-mm-Radiator (im Dynamic-R- oder Performance-Modus), bzw. neun 120-mm oder sieben 140-mm-Lüfter untergebracht werden. Eine Montageblende für die Pumpe gehört direkt zum Lieferumfang.

Entwickelt wurde das Odyssey X in Zusammenarbeit mit Der8auer. Lian Li fertigt es aus Aluminium mit sandgestrahlten, eloxierten Oberflächen, Stahl und 4 mm starkem gehärteten Glas. Im Dynamic/Dynamic-R-Modus misst das Gehäuse 234 x 558,5 x 575,5 mm (B x H x T), im Performance-Modus hingegen 368,6 x 596,7 x 537,1 (B x H x T).

Das Odyssey X gibt es in Schwarz und in Silber. Laut Caseking kostet es 459,90 Euro. Als Verkaufsstart wird aktuell der 02.08.2021 angegeben.