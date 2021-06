ausgepackt & angefasst: Montech Air 100 ARGB - luftiger und beleuchteter Mini-Tower

Montech drängt als frische Marke von Taiwan aus auf den europäischen Markt. Als erstes Gehäuse haben wir einen Mini-Tower zum Test erhalten - das Montech Air 100 ARGB.

Bei diesem Micro-ATX-Modell ist der Name Programm. Es zeigt sich sowohl mit luftiger Mesh-Front und gleich vier vormontierten Gehäuselüftern als auch mit einer A-RGB-Beleuchtung. Konkret werden alle vier Lüfter beleuchtet. Die A-RGB-LEDs der drei Frontlüfter sind durch die Meshfront, die des Hecklüfters durch das Glasseitenteil sichtbar. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt wahlweise über eine LED-Taste oder ein geeignetes Mainboard. Alle vier Lüfter können einfach über einen freien 3-Pin-Anschluss gesteuert werden.

Das Glasseitenteil des Air 100 ARGB lässt sich komfortabel als Tür öffnen. Dahinter wird ein Zweikammeraufbau zugänglich, der genug Platz für mittelhohe Prozessorkühler und lange Grafikkarten bietet. Als Mini-Tower kann das Montech-Gehäuse recht kompakt ausfallen, mit 210 x 425 x 405 mm (B x H x T) ist es kleiner als ein typisches ATX-Gehäuse. Trotzdem wird auch eine gewisse Flexibilität bei der Kühlung geboten. So kann hinter der Front maximal ein 240- oder 280-mm-Radiator und unter dem Deckel ein 240-mm-Radiator montiert werden.

Montech legt großen Wert auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und druckt den Slogan "With Good Value!" sogar auf die Verpackungen seiner Produkte. Wie günstig das Air 100 ARGB wirklich wird, ist uns bisher noch nicht bekannt. Wir werden das Preis-Leistungs-Verhältnis aber demnächst im ausführlichen Hardwareluxx-Test einschätzen. Der Test ist bereits in Arbeit und wird zeitnah erscheinen.