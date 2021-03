Neuer Lesertest: Testet das LANCOOL 205 von Lian Li!

In Zusammenarbeit mit Lian Li suchen wir im Rahmen eines Lesertests drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einen aktuellen Midi-Tower des Herstellers für unser Forum testen wollen. Nach getaner Arbeit darf das Gehäuse natürlich behalten werden. Zur Verfügung gestellt werden drei Exemplare des Lian Li LANCOOL 205.

Der Midi-Tower soll nicht nur für High-End-Hardware ausreichend Platz und ordentliche Kühlmöglichkeiten bieten, sondern sich außerdem vom Design her vom Standard abheben. So verzichtet das Gehäuse auf einige Spielereien, wie beispielsweise eine RGB-Beleuchtung, kann dafür mit einer edlen, zeitlosen und minimalistischen Front auf sich aufmerksam machen. Lian Li setzt auf ein stabiles Stahl-Konstrukt, das von einer schicken Metallfront überzogen ist. An der Seite gewährt ein Sichtfenster aus gehärtetem Glas Einblick in das Innere.

Dort nimmt der Tower alle aktuellen AMD- und Intel-Mainboards mit einem Formfaktor von Mini-ITX bis hin zum herkömmlichen ATX-Standard auf. Über den separaten HDD-Käfig können zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke montiert, direkt hinter dem Mainboard-Schlitten können zwei weitere 2,5-Zoll-SSDs versteckt werden. Das Netzteil wird abgetrennt im Gehäuseboden verstaut, Platz gibt es für bis zu 160 mm hohe CPU-Kühler und bis zu 350 mm lange Grafikkarten.

Ab Werk sind an Heck und Deckel zwei 120-mm-Lüfter vorinstalliert, wobei an der Front jeweils zwei 120- oder 140-mm-Lüfter montiert und im Deckel zwei weitere Rotoren dieser Größe optional eingesetzt werden können. Platz für eine aufwendige Wasserkühlung bietet der 205 x 415 x 485 mm große und knapp über 7 kg wiegende Midi-Tower ebenfalls. An Front und Deckel lassen sich jeweils ein 240 oder 280 mm großer Radiator verbauen.

Eckdaten:

Bezeichnung: Lian Li LANCOOL 205 Material: Stahl, gehärtetes Glas Maße: 205 x 415 x 485 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 2x 120/140 mm (Front, 1x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240 /280 mm, Deckel: 240/280 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,0 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 35,0 cm Gewicht: etwa 7,05 kg Preis: rund 65 Euro

Das Lian Li LANCOOL 205 ist in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Einmal in klassischem schwarz und einmal in weiß. Knapp 65 Euro werden derzeit dafür ausgerufen. Drei unserer Leser dürfen das Gehäuse nun kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 14. März ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Lian Li!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 14. März 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. März 2021

Testzeitraum bis 18. April 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Lian Li sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum