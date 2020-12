Thermaltake AH T200 Pink: Helikopter-Gehäuse in ganz spezieller Farbvariante

Thermaltakes Gehäuse AH T600 und AH T200 sind ohnehin schon Modelle, an deren Optik sich die Geister scheiden. Thermaltake hat sich beim Design von Kampfhubschraubern inspirieren lassen und die Gehäuse entsprechend extravagant gestaltet. Mit einer neuen Farbvariante wird das AH T200 nun sogar noch spezieller.

Regulär gibt es diese Gehäuse in einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Die neue Variante AH T200 erstrahlt nun in intensivem Pink. Dieses Farbschema zieht Thermaltake auch sehr konsequent durch. Sowohl außen als auch Innen dominiert Pink. In Kombination mit dem markanten Open-Frame-Aufbau im Helikopter-Look entsteht so ein wirklich unverwechselbares Gehäuse. Gefertigt wird das AH T200 aus Stahl. Dazu kommen zwei 4 mm starke Glasflächen an den Seiten und ein 3 mm starkes Glasfenster in der Front. Im Deckel sitzt ein I/O-Panel mit einem USB-3.1-(Gen 2)-Typ-C-Port, zwei USB-3.0-Ports und zwei Audiobuchsen.

Auch in der pinken Variante ist das 28,2 x 44,4 x 55,2 cm (B x H x T) große AH T200 ein Micro-ATX-Gehäuse. Es kann mit einem maximal 15 cm hohen CPU-Kühler und einer maximal 32 cm langen Grafikkarte kombiniert werden. Die maximale Länge des ATX-Netzteils wird mit 18 cm angegeben. Als Datenspeicher finden zwei 3,5-Zoll-HDDs oder drei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. In der Front und im Deckel können je zwei 120- oder 140-mm-Lüfter verbaut werden. Bei Nutzung einer Wasserkühlung ist maximal die Montage eines 240- oder 280-mm-Frontradiator möglich.



Laut Thermaltake soll es sich beim pinkfarbene AH T200 um eine limitierte Farbvariante handeln. Wie viele Modelle es genau geben wird, wird nicht mitgeteilt. Über den Thermaltake-Shop kann das AH T200 Pink für 160,74 Euro vorbestellt werden. Wer Gefallen am Heli-Design findet, aber eine dezentere Farbe bevorzugt, der erhält das schwarze AH T200 laut Preisvergleich für rund 135 Euro.