ausgepackt & angefasst: SilverStone Sugo 15 - edles Gehäuse im Schuhkartonformat

SilverStones Sugo 15 ist nicht einfach nur ein weiteres Mini-ITX-Gehäuse aus der Sugo-Reihe. Es soll als besonders edles Modell auffallen und dazu auch relativ flexibel nutzbar sein.

Für den Premium-Anspruch ist vor allem das Material zuständig. SilverStone nutzt für Front, Deckel, Boden und Seitenteile Aluminium mit respektabler Materialstärke. Das Design zeigt sich bewusst zurückhaltend und stellt so die Materialwirkung in den Vordergrund. Am auffälligsten sind noch die zahlreichen, dreieckigen Luftöffnungen im Deckel und in den beiden Seitenteilen. Am I/O-Panel fällt die zukunftssichere USB-Typ-C-Schnittstelle positiv auf. Unverlierbare Rändelschrauben halten die Seitenteile, den Deckel und den Boden an ihrem Platz. Werden diese Schrauben gelöst, können alle vier Seiten geöffnet werden. Das erleichtert die Arbeit im Innenraum.

Bei Maßen von 247 x 211 x 366 mm (B x H x T) und einem Volumen von 19,07 Litern ist das Sugo 15 zwar nicht ultra-kompakt, sorgt so aber auch für eine erfreuliche Großzügigkeit bei der Komponentenwahl. Ein bis zu 18 cm hoher Tower-Kühler findet genauso Platz wie eine bis zu 33 cm lange Triple-Slot-Grafikkarte. Dazu können bis zu drei 2,5- und bis zu zwei 3,5-Zoll-Laufwerke gleichzeitig montiert werden. Die 3,5-Zoll-Laufwerksplätze sind allerdings eine entweder-oder-Option: Sie werden an der gleichen Halterung realisiert, die alternativ auch für zwei 120- oder 140-mm-Lüfter oder einen 240-mm-Radiator genutzt werden kann. Wer den optionalen 120-mm-Lüfterplatz im Deckel nutzen möchte, nimmt wiederum eine geringere maximale Kühlerhöhe in Kauf. Ab Werk vormontiert ist ein 120-mm-Lüfter am Heck. Optional wäre an dieser Stelle auch ein 140-mm-Lüfter möglich.

Das Netzteil wird senkrecht vor der Front montiert und über ein internes Verlängerungskabel mit Strom versorgt. Prinzipiell werden sogar ATX-Netzteile unterstützt - aber laut SilverStone nur bis zu einer Maximallänge von 15 cm. Unser 17 cm langes Test-Netzteil passte definitiv nicht, wir haben es deshalb durch ein SFX-L-Netzteil mit ATX-Blende ersetzt.



Für ein Mini-ITX-Gehäuse sind die Nutzungs- und Kühlmöglichkeiten des Sugo 15 auf den ersten Blick beachtlich. Und die Aluminiumhülle versprüht direkt einen gewissen Luxus. Allerdings muss dafür auch ein gehobener Preis in Kauf genommen werden. Erste Listungen hatten vor einigen Tagen auf rund 170 Euro hingedeutet, Stand heute gibt es das Sugo 15 über SilverStones Amazon-Store sogar erst für 208,53 Euro. Wenn wir demnächst den ausführlichen Test veröffentlichen, werden wir das Preis-Leistungs-Verhältnis noch ausführlicher einschätzen und auch den Vergleich zu günstigeren und ähnlich teuren Alternativen ziehen.

Eckdaten:

Bezeichnung: SilverStone Sugo 15 (SST-SG15B)

Material: Stahl, Aluminium Maße: 247 x 211 x 366 mm (B x H x T); 19,07 Liter Volumen Formfaktor: Mini-DTX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 1x 120/140 mm (Rückwand, 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Seite, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Seite: 240 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18,2 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33 cm (bei einer Breite von maximal 14,8 cm) Gewicht: etwa 4,25 kg Preis: 208,53 Euro

