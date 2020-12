Neuer Lesertest: Testet das Antec DP502 FLUX!

Anfang Oktober erweiterte Antec seine FLUX-Plattform um ein weiteres Modell und schickte das DP502 FLUX ins Rennen um die Käufergunst. Nun darf das Gehäuse im Rahmen eines Lesertests ausführlich von zwei Hardwareluxx-Lesern und Community-Mitgliedern getestet werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür zwei Exemplare des Antec DP502 FLUX. Der Midi-Tower soll vor allem in Sachen Kühlleistung punkten können und setzt dabei auf ein luftiges Frontgitter, wohinter sich gleich drei vormontierte 120-mm-Lüfter verstecken, die für einen ordentlichen Luftstrom im Gehäuse sorgen sollen, womit sich selbst die hitzigsten Hardware-Komponenten problemlos kühlen lassen sollen. Hinter der Laufwerkstür kann sogar noch ein 5,25-Zoll-Laufwerk versteckt werden. Dem Trend entsprechend sind alle drei Lüfter natürlich mit einer schicken RGB-Beleuchtung versehen. Hierfür ist sogar ein Controller integriert, der die Steuerung von bis zu sechs A-RGB-Lüftern über eine Taste oder ein geeignetes Mainboard erlaubt.

An der Rückwand und der Netzteilabdeckung sind zwei weitere 120-mm-Lüfter vorinstalliert, die jedoch nicht weiter beleuchtet werden. Der PSU-Lüfter kann über entsprechende Öffnungen im rechten Seitenteil Frischluft ansaugen und damit die Grafikkarte von unten kühlen. Für eine Wasserkühlung stehen 360-/280-mm-Radiatorenplätze in der Front und unter dem Deckel bereit. Staubfilter gibt es in der Front, unter dem Netzteil, im Deckel und am rechten Seitenteil.

Aufseiten der Hardware nimmt das Antec DP502 FLUX maximal ein ATX-Mainboard mit einem bis zu 17,5 cm hohen CPU-Kühler sowie einer Grafikkarte mit einer Gesamtlänge von bis zu 40,5 cm auf. Das I/O-Panel bietet zwei USB-3.0-Ports und die üblichen Audiobuchsen. Insgesamt stemmt der Midi-Tower rund 7,55 kg auf die Waage und misst 220 x 486 x 463 mm (B x H x T).

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79 Euro, im Preisvergleich wird derzeit ein Straßenpreis von knapp unter 75 Euro ausgerufen. Zwei unserer Leser dürfen das Antec DP502 FLUX im Rahmen eines Lesertests nun bei sich zu Hause mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als kleines Dankeschön für die Mühen behalten.

Eckdaten:

Bezeichnung: Antec DP502 FLUX Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 220 x 486 x 463 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 5,25 Zoll (extern), 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional, Vollbestückung ohne 5,25-Zoll-Laufwerk), 2x 120mm (Netzteilabdeckung, 1x vorinstalliert) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 /280 mm, Deckel: 360/280 mm (größere Radiatoren nur ohne ODD-Laufwerk), Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,5 cm Gewicht: etwa 7,55 kg Preis: rund 75 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 20. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Antec teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Antec!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. Dezember 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. Dezember 2020

Testzeitraum bis 24sp. Januar 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Antec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum