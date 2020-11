NZXT stellt das CRFT 07 Mass Effect H510i vor

Der US-amerikanische Hersteller NZXT hat jetzt das siebte Gehäuse seiner CRFT-Modelle der Öffentlichkeit präsentiert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe lizenzierter Gehäuse, die dem Design ausgewählter Spiele nachempfunden sind. Das neueste Gehäuse basiert auf dem vom Entwicklerstudio BioWares veröffentlichten Mass Effect. Besagte Action-Adventure-Serie wurde erstmals von Microsoft Game Studios im Jahr 2007 veröffentlicht. Ab dem Jahr 2008 übernahm Electronic Arts den Vertrieb des Titels. Zuletzt wurde mit Mass Effect: Andromeda im Jahr 2017 ein neuer Teil der Serie releast. Allerdings kündigte EA nun die Mass Effect Legendary Edition an. Dies beinhaltet eine überarbeitete Version der Original Mass-Effect-Trilogie.

Das CRFT 07 basiert auf dem H510i-Gehäuse von NZXT und wurde bei der Gestaltung von der Panzerung des N7 inspiriert. Auch das neue Case der Reihe ist streng limitiert. Die Auflage des CRFT 07 beläuft sich auf insgesamt 500 Stück. Die Karbonfaser-Gestaltung sowie der rot-weiße Streifen imitieren laut Angaben des Unternehmens die N7-Rüstung aus dem Spiel. Außerdem ist im Lieferumfang ein Anhänger enthalten, der von beiden Seiten am Gehäuse befestigt werden kann. Somit haben alle Gamer die Wahl entweder das Paragon- oder das Renegade-Symbol zur Schau zu stellen.

Des Weiteren findet sich ein USB-3.1-Gen 2-kompatibler-USB-C-Anschluss an der Front. Die Seitenpanels sind aus gehärtetem Glas. Zudem kommt eine Ganzstahl-Konstruktion zum Einsatz. Auch Nutzer einer Wasserkühlung sind durch eine abnehmbare Halterung in der Lage entsprechende Kühler zu verbauen. Außerdem wurden beim neuen CRFT 07 ein vorinstallierter LED-RGB-Streifen sowie ein Lüftercontroller verbaut. Zur Steuerung lässt sich laut dem Hersteller die NZXT CAM-Software verwenden. Ein entsprechendes Kabelmanagement ist ebenfalls mit an Bord.

Das neue NZXT-Gehäuse ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 200 Euro im Handel erhältlich.