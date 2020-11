EA kündigt Mass Effect Legendary Edition und Battlefield VI an

Bereits seit Monaten gab es Gerüchte um eine technisch überarbeitete Version der originalen Mass Effect-Trilogie. Nun kündigte das Entwicklerstudio Bioware die Legendary-Edition endlich offiziell an. Ein Release soll bereits im Frühjahr 2021 erfolgen und zwar sowohl für PC, als auch für Xbox und Playstation. Dabei werden sowohl die Xbox One, beziehungsweise die Playstation 4, als auch die neue Generation der Konsolen unterstützt. Dort soll die Grafik, entsprechend der Leistung nochmals aufgehübscht werden. Des weiteren verriet man, dass an einer Fortsetzung der Original-Geschichte gearbeitet wird.

Die überarbeitete Version soll aktualisierte Effekte, Modelle, Texturen und Shader bieten. Zudem werden hohe Frameraten bei 4K-Auslösung versprochen. Auch wird nochmals betont, dass die Veränderungen rein visueller Natur sind und die Geschichte in keiner Weise verändert wird, um Kennern einen ungetrübten Spielspaß zu ermöglichen. Die Legendary-Edition umfasst neben den drei Hauptteilen auch sämtliche DLCs sowie Promo-Waffen und Rüstungen.

Der erste Mass Effect Teil erschien bereits 2007 und begeisterte sowohl Presse, als auch Spieler. Für damalige Verhältnisse und auch bis heute, setzt das Spiel Maßstäbe in Sachen Atmosphäre und Story. 2009 folgte Teil zwei und 2012 komplettierte der dritte Teil die Geschichte. 2017 folgte dann mit Mass Effect Andromeda ein weiteres Spiel, welches im Mass-Effect-Universum angesiedelt war, jedoch nichts mit der Original-Geschichte zu tun hatte. Das jüngst erschienene Spiel musste vor allem aufgrund zahlreicher technischer Mängel und nicht zeitgemäßer Texturen und Animationen der Charaktere zum Release viel Spott und Kritik ertragen. Inzwischen besserte Bioware hier aber ordentlich nach.

Battlefield VI erscheint Ende 2021

Des weiteren gibt es Neuigkeiten zu Battlefield VI. Nach dem schon länger sicher ist, dass der Titel 2021 erscheinen wird, lieferte EA in einer Konferenz nun genauere Informationen zu dem Shooter. So soll der Release-Zeitraum in der Vorweihnachtszeit 2021 liegen, doch bereits im Frühjahr sollen noch mehr Details folgen. Mit weiteren Informationen ging EA CEO Andrew Wilson jedoch sparsam um. So verriet er nur, dass der neueste Teil der langjährigen Serie Gebrauch von der verbesserten Hardware der neuen Konsolen-Generation machen wird und das Spiel ein "nie zuvor dagewesenes Ausmaß" besitzen wird. Der momentane Ableger der Reihe hat es gewiss nicht leicht. Bereits im Sommer 2020 wurde mit einem letzten Update der offizielle Support eingestellt.