Neuer Lesertest: Testet das Corsair 4000D Airflow!

In Zusammenarbeit mit Corsair suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandneues Gehäuse des Herstellers bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als kleines Dankeschön für die Mühen darf der Midi-Tower nach getaner Arbeit natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Für diesen Lesertest zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des Corsair 4000D Airflow, das erst vor wenigen Wochen offiziell auf den Markt kam. Wie der Name bereits vermuten lässt, hat Corsair beim 4000D Airflow vor allem Wert auf eine gute Belüftung gelegt und die Front offen und somit sehr luftig für die Kühlung gestaltet. Bereits ab Werk sind ein Front- und Hecklüfter montiert, wobei vorne bis zu drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter verbaut werden können. Zusätzlich finden zwei 120- oder 140-mm-Rotoren im Deckel ihren Platz. Eine leistungsstarke Wasserkühlung lässt sich ebenfalls problemlos einsetzen. Hierfür lässt sich an der Rückwand ein 120-mm-Radiator, in der Front ein 360 oder 280 mm großer Wärmetauscher und im Deckel ein 240- oder 280-mm-Modell unterbringen.

Auf Seiten des Mainboards werden Platinen im Mini-ITX- bis E-ATX-Standard unterstützt und Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von bis zu 36 cm aufgenommen, womit selbst die schnellsten High-End-Modelle von AMD und NVIDIA problemlos im Corsair 4000D Airflow eingesetzt werden können. Der CPU-Kühler kann eine Bauhöhe von bis zu 17 cm aufweisen. Jeweils zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke finden ihren Platz.

Als weitere Besonderheit ist das RapidRoute-Kabelmanagementsystem zu nennen, das eine einfache Kabelführung ermöglicht und so schnell für mehr Ordnung im Innenraum sorgen. Corsair setzt auf ein stabiles, perforiertes Stahl-Chassis mit Kunststoff sowie auf gehärtetes Glas, denn ein Seitenteil mit Sichtfenster gibt es natürlich ebenfalls. Insgesamt bringt es das Corsair 4000D Airflow so auf Abmessungen von 230 x 466 x 453 mm (B x H x T). Das I/O-Panel trägt neben den üblichen Schnittstellen sogar einen modernen Typ-C-Port.

Eckdaten:

Bezeichnung: Corsair 4000D Airflow Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 230 x 466 x 453 mm (B x H x T) Formfaktor: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (30,5 cm x 27,7 cm) Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 1x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 240/280 mm (280 mm mit Low-Profile-RAM), Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36 cm Gewicht: etwa 7,85 kg Preis: ab etwa 80 Euro

Preislich muss man dafür aktuell knapp über 80 Euro einplanen, wobei das Gehäuse mit Schwarz und Weiß in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich ist. Drei unserer Leser dürfen das Corsair 4000D Airflow nun in ihrer favorisierten Farbe kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 25. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Corsair teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.



Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Corsair!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. Oktober 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. Oktober 2020

Testzeitraum bis 29. November 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum