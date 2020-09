ausgepackt & angefasst: MSI MPG Gungnir 110R - mit RGB-Lüftern und halber Glasfront

MSI legt in der Gehäuse-Mittelklasse nach: Das MPG Gungnir 110 gibt es dabei gleich in zwei Varianten: Als MPG Gungnir 110R mit Glasfront und als MPG Gungnir 110M mit Meshfront. Wir können die Glasfront-Variante jetzt im Video vorstellen. Der Test wird in den nächsten Tagen folgen.

Das MPG Gungnir 110R wird von MSI mit gleich vier A-RGB-Lüftern im 120-mm-Format ausgeliefert. Drei arbeiten als Frontlüfter, einer als Hecklüfter. Durch das Glasseitenteil und die (halbe) Glasfront sind die Lüfter bestens sichtbar. Gesteuert wird die Beleuchtung entweder über die LED-Taste im Deckel oder über ein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschluss. Der A-RGB-Verteiler des Gehäuses hält noch zwei freie Anschlüsse für weitere A-RGB-Lüfter bereit.

Die könnten im Deckel nachgerüstet werden - dort stehen noch zwei freie 120- oder 140-mm-Lüfterplätze zur Verfügung. Optional nimmt das ATX-Gehäuse einen 240-mm-Deckelradiator und einen 360- oder 280-mm-Frontradiator auf. Der Zweikammeraufbau bietet auch genug Platz für höhere Tower-Kühler und für lange Grafikkarten. Die Ausstattung umfasst unter anderem USB 3.1 Typ-C, ein Kabelmanagement mit Klettverschlüssen und Staubfilter bzw. -gitter an Front, Boden und Deckel.

Für die gute Ausstattung fällt der Preis von rund 95 Euro attraktiv aus. Die Mesh-Variante MPG Gungnir 110M ist minimal günstiger, sie kostet rund 90 Euro. Auch diese Variante wird mit vier 120-mm-Lüftern ausgeliefert - der Hecklüfter bleibt beim Gungnir 110M allerdings unbeleuchtet.

Eckdaten:

Bezeichnung: MSI MPG Gungnir 110R Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 215 x 450 x 430 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/ 2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 240 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 34 cm Gewicht: etwa 7,9 kg Preis: rund 95 Euro