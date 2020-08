Kolink Rocket Heavy und Stronghold Overseer: Einmal Mini-ITX, einmal Midi-Tower

Kolink bringt mit dem Rocket Heavy und dem Stronghold Overseer auf einen Schlag zwei neue Gehäuse auf den Markt. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Während das Rocket Heavy als flexibles Mini-ITX-Gehäuse überzeugen soll, ist das Stronghold Overseer ein Midi-Tower für ATX-Systeme.

Das Rocket Heavy ist der Nachfolger des Rockets. Es präsentiert eine Aluminiumfront, in der jetzt aber wabenförmige Öffnungen die Kühlung erleichtern sollen. An beiden Seiten werden Seitenteile aus gehärtetem Glas verbaut. Der Innenraum soll so besonders gut einsehbar sein.

Er bietet Platz für ein Mini-ITX-System mit SFX-L-Netzteil, bis zu 85 mm hohem Prozessorkühler und bis zu 34 cm langer Grafikkarte. Kolink selbst denkt vor allem an eine CPU-Kühlung mit Wasser und unterstützt deshalb einen 240-mm-Radiator im Deckel. Dort sitzt ab Werk ein 120-mm-PWM-Lüfter als einziger Gehäuselüfter. Zusätzlich zu den beiden 120-mm-Lüfterplätzen im Deckel kann ein 120-mm-Lüfterplatz am Seitenteil neben dem Mainboard genutzt werden. Im Rocket Heavy können zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und ein 3,5-Zoll-Laufwerk verbaut werden.

Mit einem Gewicht von 4,75 kg ist das Rocket Heavy alles andere als heavy. Die Maße werden mit 180 x 265 x 350 mm (B x H x T) angegeben. Das vorbildliche I/O-Panel an der Vorderkante des Deckels stellt einmal USB 3.2 Typ-C, zwei USB-3.0-Typ-A-Ports, zwei USB-2.0-Ports und zwei Audiobuchsen bereit.

Das Stronghold Overseer ist mit 215 x 460 x 415 mm (B x H x T) deutlich größer, kann dafür aber auch ein ATX-System aufnehmen. Seine Front zeigt sich zwar mit dem Look von gebürstetem Aluminium, besteht aber aus Kunststoff. Auch das I/O-Panel fällt mit zwei USB-3.0-Ports, einmal USB 2.0 und den beiden Audiobuchsen etwas schlichter aus als beim kleineren Kolink-Modell.

Beim Innenraum wird auf den typischen Zweikammer-Aufbau gesetzt. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers wird mit 17,5 cm, die maximale Grafikkartenlänge mit 34 cm angegeben. Insgesamt können bis zu sechs 120-mm-Lüfter bzw. bis zu drei 140-mm-Lüfter verbaut werden. Vormontiert sind je ein 120-mm-PWM-Lüfter an Front und Rückseite. An der Front kann alternativ ein 360/280-mm-Radiatorenplatz genutzt werden. Unter dem Deckel soll ein 240- oder 280-mm-Radiator Platz finden. Zusätzlich zu zwei kombinierten 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätzen stehen drei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung.



Beide Kolink-Gehäuse können ab sofort bei Caseking vorbestellt werden. Die Auslieferung ist ab 20. August geplant. Das Mini-ITX-Modell Rocket Heavy soll 119,90 Euro kosten. Das Stronghold Overseer ist als ATX-Gehäuse zwar deutlich größer, gleichzeitig aber deutlich günstiger - dafür werden nur 49,90 Euro aufgerufen.

