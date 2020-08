Aerocool Atomic: Stark beatmeter Mini-Tower

Passend zu den aktuellen Sommertemperaturen bringt Aerocool mit dem Atomic einen gut gekühlten Mini-Tower auf den Markt.

Das Micro-ATX-Gehäuse kombiniert dafür einen Mesh-Einsatz in der Front mit einem riesigen 200-mm-Lüfter. Als zweiter Lüfter sitzt ein 120-mm-Modell an der Rückwand. Beide Lüfter werden von A-RGB-LEDs beleuchtet. Die Beleuchtung kann über ein Taste im Deckel oder mit einem geeigneten Mainboard gesteuert werden. Zwei freie Lüfterplätze im Deckel nehmen 120- oder 140-mm-Lüfter auf. Für Wasserkühlungsnutzer stehen an der Front ein 240/280-mm-Radiatorenplatz, unter dem Deckel ein 240-mm-Radiatorenplatz sowie am Heck ein 120-mm-Radiatorenplatz zur Verfügung.

Der Innenraum nimmt maximal ein Micro-ATX-System auf. Er bietet Platz für einen bis zu 18,4 cm hohen CPU-Kühler und eine bis zu 34,7 cm lange Grafikkarte. Die Bodenkammer nimmt ein ATX-Netzteil und einen HDD-Käfig auf. Der Käfig bietet einen reinen 3,5-Zoll-Laufwerksplatz und einen kombinierten 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerksplatz. Zusätzlich gibt es drei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze am Mainboard-Tray.

Nur bei der Variante Atomic v2 (Atomic-G-BK-v2) wird eine Grafikkartenstütze mitgeliefert. Eine Dual-Slot-Grafikkarte kann mit Hilfe eines optionalen Riserkabels vertikal montiert werden. Nutzerfreundliche Features wie Kabelmanagement, ein Glasseitenteil mit Scharnieren und entnehmbare Staubfilter im Boden und im Deckel werden ebenfalls geboten. Das Atomic wird aus gehärtetem Glas, ABS-Kunststoff und Stahl mit 0,5 mm Materialstärke gefertigt. Es misst 230 x 390 x 403,5 mm (B x H x T).

Aerocool selbst macht keine Angaben zum Preis. Im Preisvergleich gibt es immerhin eine erste Listung des Atomic, genauer des Atomic v2 (der Variante mit Grafikkartenstütze). Der Mini-Tower kostet demnach knapp 60 Euro. Damit tritt er in Konkurrenz zum kürzlich vorgestellten Kolink Citadel Mesh RGB. Auch dieses Gehäuse kombiniert eine Mesh-Front mit A-RGB-Lüftern.

