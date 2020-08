Kolink Citadel Mesh und Citadel Mesh RGB: Micro-ATX-Gehäuse mit luftiger Front (Video-Update)

Mit den neuen Modellen Citadel Mesh und Citadel Mesh RGB will Kolink all die Käufer ansprechen, die ein luftig gestaltetes Micro-ATX-Gehäuse zum günstigen Preis suchen.

Die Front der Mini-Tower wird sowohl vorn als auch seitlich von Mesh-Flächen geprägt. Damit unterscheiden sie sich deutlich vom Geschwistermodell Citadel, das sich noch mit geschlossener Front zeigte. In Kombination mit bis zu fünf Lüftern soll so ein effektiver Luftstrom möglich sein. Vormontiert sind beim regulären Citadel Mesh zwei unbeleuchtete 120-mm-Frontlüfter. Das Citadel Mesh RGB bietet hingegen gleich drei 120-mm-A-RGB-Lüfter und einen integrierten Controller mit Fernbedienung. Maximal können je zwei 120- oder 140-mm-Lüfter an Front und Deckel und ein 120-mm-Lüfter an der Rückwand montiert werden. Für eine Wasserkühlung stehen ein 280-mm-Radiatorenplatz an der Front und ein 240-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel zur Verfügung.

Die Mini-Tower nehmen maximal ein Micro-ATX-Mainboard mit bis zu 19 cm hohem Prozessorkühler und bis zu 34,5 cm langer Grafikkarte auf. Zur Stromversorgung kann ein Standard-ATX-Netzteil genutzt werden. Für Festplatten und SSDs gibt es zwei 3,5-/2,5-Zoll-Kombi-Laufwerksplätze und zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Der Innenraum ist durch eine Tür aus gehärtetem Glas einsehbar. Dank der beiden zusätzlichen vertikalen Erweiterungskartenslots kann eine 2,5-Slot-Grafikkarte vertikal und bestens sichtbar montiert werden. Benötigt wird dafür noch ein optionales Riserkabel. Das I/O-Panel stellt zwar zwei USB-3.0-Ports, einen USB-2.0-Port und Audiobuchsen bereit, auf USB Typ-C muss aber verzichtet werden. Die Maße der Mini-Tower werden mit 230 x 375 x 400 mm (B x H x T) angegeben, das Gewicht liegt bei rund 5 kg.

Bei Caseking sollen die neuen Micro-ATX-Gehäuse von Kolink ab 16.07.2020 lieferbar sein. Das Citadel Mesh soll 46,90 Euro und das Citadel Mesh RGB 61,31 Euro kosten. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Update 24.08.2020: Wir haben ein Citadel Mesh RGB erhalten und arbeiten aktuell am Test. Im ausgepackt & angefasst-Video stellen wir das Gehäuse interessierten Lesern und Zuschauern bereits jetzt vor.