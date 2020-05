Das Enermax Libllusion LL30 beleuchtet Front, Heck und Seite

Dass Enermax zu den Herstellern gehört, die besonderen Wert auf die Beleuchtung legen, ist keine Neuigkeit. Da ist es nur konsequent, dass beim neuen Midi-Tower Libllusion LL30 sowohl Front, Heck als auch Seite beleuchtet werden.

Das Gehäuse mit dem schwer aussprechbaren Namen wurde als Mittelklasse-Modell mit besonders umfangreichem Beleuchtungssystem entwickelt. In der weitgehend geschlossen gestalteten Front leuchten eine Reihe von A-RGB-Streifen auf. Das Glasseitenteil gibt den Blick auf einen quer verlaufenden Leuchtstreifen an der Netzteilabdeckung frei. Und am Heck sitzt ab Werk ein SquA RGB-Lüfter. Der integrierte RGB-Hub steuert bis zu sechs adressierbare RGB-Geräte. Er erlaubt den Wechsel zwischen 13 voreingestellten Effekten und ermöglicht alternativ die Synchronisation über die A-RGB-Header kompatibler Mainboards von ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte. Razer Chroma kann in Kombination mit kompatiblen Mainboards von ASRock und MSI genutzt werden.

Gefertigt wird das Libllusion LL30 aus 0,6 mm starkem SPCC-Stahl, 4 mm starkem gehärtetem Glas und Kunststoff. Das Gewicht wird mit leichten 5,7 kg angegeben. Die Maße liegen bei 205 x 480 x 424 mm (B x H x T). Am I/O-Panel stehen zwei USB 3.0-Ports und zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen zur Verfügung.

Der Innenraum nimmt maximal ein ATX-Mainboard auf. Die maximale Kühlerhöhe fällt mit 15,7 cm etwas mager aus. Denn viele High-End-Luftkühler sind höher. Bei der Grafikkartenlänge müssen hingegen keine relevanten Einschränkungen bedacht werden. Dank des Zweikammeraufbaus ohne Laufwerksschacht kann die Grafikkarte bis zu 37,5 cm lang sein. Für die Laufwerke gibt es einen kleinen Käfig am Boden (zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerksplätze) und zusätzlich zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze am Mainboardtray.

Die Kühlung übernehmen ab Werk zwei vormontierte 120-mm-Lüfter an Front und Rückwand. Maximal möglich sind zwei 140- oder drei 120-mm-Lüfter an der Front, zwei 140- oder 120-mm-Lüfter am Deckel und ein 120-mm-Lüfter an der Rückwand. Alternativ können maximal ein 360/280-mm-Frontradiator, ein 240/280-mm-Deckelradiator und ein 120-mm-Heckradiator verbaut werden.

Laut Preisvergleich soll das Enermax Libllusion LL30 in wenigen Tagen lieferbar sein. Der Preis liegt aktuell bei 74,90 Euro.

