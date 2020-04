Lian Lis Tischgehäuse DK-05F und DK-04F: Die Glastransparenz kann angepasst werden

Lian Li bietet schon länger Tischgehäuse an. Bei den neuen Modellvarianten DK-05F und DK-04F gibt es nun aber eine Innovation: Die Transparenz der Glasabdeckung kann angepasst werden. So lässt sich wahlweise die verbaute Hardware zeigen oder verstecken.

Möglich macht das elektrochromes Glas. Das teils auch als intelligentes Glas bekannte Material verändert seine Lichtdurchlässigkeit, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird. Diese Eigenschaft hat sich kürzlich erst OnePlus für sein Smartphonekonzept Concept One zu Nutzen gemacht um so die Kamera unsichtbar zu machen. Lian Li nutzt sie nun in größerem Maßstab für die Glastischplatten von DK-05F und DK-04F. Den Effekt veranschaulicht das Produktvideo zum DK-05F:

DK-05F und DK-04F sind weiterentwickelte Varianten der bekannten Modelle DK-05 und DK-04. Dementsprechend lässt sich bei beiden Tischgehäusen auch wieder die Höhe elektronisch anpassen. Der DK-05F ist das großzügigere Modell. Und zwar nicht nur, weil er eine Arbeitsfläche von 140 x 78 cm bietet, sondern auch gleich zwei wassergekühlte E-ATX-Systeme aufnehmen kann. Beim DK-04F muss man sich hingegen mit einer Arbeitsfläche von 100 x 75 cm und einem PC-System (maximal E-ATX) begnügen. Die Mainboard-Trays sind bei beiden Tischgehäusen für eine einfache Montage entnehmbar. Die Wasserkühlung stützt sich im DK-05F auf zwei 480/420- und zwei 360-mm-Radiatorenplätze sowie einen 240-mm-Radiatorenplatz. Beim DK-04F stehen ein 480/420-mm- und ein 280/240-mm-Radiatorenplatz zur Verfügung.

Und die Mainboardkammern bieten genug Platz für 18,5 cm hohe Kühler und bis zu 40 cm (DK-05F) bzw. bis zu 39 cm (DK-04F) lange Grafikkarten. Für beide Systeme stehen im DK-05F je vier kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Im DK-04F lassen sich bis zu 3,5-Zoll-HDDs oder bis zu sechs 3,5-Zoll-HDDs und bis zu drei 2,5-Zoll-Laufwerke verbauen. Eine RGB-Beleuchtung ist bei beiden Modellen bereits ab Werk integriert.

Wie genau der Preis für DK-05F und DK-04F ausfallen wird, ist noch unklar. Das reguläre DK-05 kostet im Handel aber bereits über 2.000 Euro. Und elektrochromes Glas ist nicht günstig: Laut Wikipedia sind dafür Preise von 1.700 bis 2.000 €/m² üblich. Lian Li dürfte den Luxusfaktor seiner Tischgehäuse also noch weiter steigern.