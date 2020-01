Enermax Makashi MK50: Gaming-Gehäuse soll großzügig und günstig sein

Enermax hat heute ein neues Gaming-Gehäuse vorgestellt. Das Makashi MK50 soll relativ günstig und dabei trotzdem großzügig sein. Dabei muss weder auf ein Glasseitenteil noch auf A-RGB-Beleuchtung verzichtet werden.

Ein abgewinkelter A-RGB-Streifen verläuft sogar unübersehbar über die gesamte Front. Der Nutzer hat direkt am Gehäuse die Wahl zwischen 13 verschiedenen Lichteffekten. Zur Synchronisation kann ein kompatibles Mainboard von ASUS, ASRock, MSI oder Gigabyte genutzt werden. In Kombination mit einem kompatiblen Asrock- oder MSI-RGB-Mainboard wird außerdem Razer Chroma unterstützt. Das I/O-Panel im Deckel stellt einen USB-3.0-Port, zwei USB-2.0-Ports und die Audiobuchsen für ein Headset bereit. Die Anschlüsse werden durch Gummikappen vor Staub geschützt.

Das Glasseitenteil aus 4 mm starkem, gehärtetem Glas sorgt für einen freien Blick in den Innenraum des Makashi MK50. Dort kann maximal ein E-ATX-Mainboard mit bis zu 41 cm langen Erweiterungskarten und einem bis zu 16 cm hohen CPU-Kühler montiert werden. Ausgeliefert wird das Gehäuse nur mit einem einzigen Lüfter - einem 120-mm-Modell – an der Rückwand. Zusätzlich können drei 120-mm-Deckellüfter, drei 120- oder zwei 140-mm-Frontlüfter und ein 120-mm-Lüfter an der Netzteil-Abdeckung installiert werden. Alternativ sollen sowohl an der Front als auch unter dem Deckel maximal 360-mm-Radiatoren Platz finden. Der Laufwerkskäfig am Boden (zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerksplätze) lässt sich je nach Bedarf verschieben. So kann Platz für ein längeres Netzteil bzw. für einen Frontradiator geschaffen werden. Ein Kabelmagement soll für Ordnung sorgen. Das Makashi MK50 ist 212 x 495 x 452 mm (B x H x T) groß und 6,8 kg schwer.

Enermax gibt für sein neues Gaming-Gehäuse eine UVP von 64,90 Euro an. Erste Listungen im Preisvergleich liegen sogar nur bei rund 55 Euro.