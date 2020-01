MSI Creator 400M: Schallgedämmtes und dezentes Gehäuse für Content Creators

Nach dem Gamer wird jetzt der Content Creator als attraktive Zielgruppe anvisiert - und zwar jetzt sogar mit einem PC-Gehäuse, dem Creator 400M. Das E-ATX-Modell von MSI wird aber auch für Nutzer seinen Reiz haben, die einfach nur nach einem dezenten E-ATX-Gehäuse suchen.

Denn MSI verzichtet beim Creator 400M weitgehend auf optische Spielereien (vom Glasseitenteil und einem dezenten Leuchtstreifen an der Seite der Front einmal abgesehen). Stattdessen soll das Gehäuse vor allem funktional sein. Schalldämmmatten hinter der Fronttür, am Deckel und am rechten Seitenteil sollen für einen leisen Betrieb sorgen. Aus dem gleichen Grund wird das Glasseitenteil laminiert und fällt mit 5,38 mm auch etwas stärker als bei den meisten anderen Gehäusen aus.

Das 23 x 503 x 550 mm (B x H x T) große und 9,6 kg schwere Gehäuse nimmt maximal ein E-ATX-Mainboard auf. Wer eine AiO- oder Eigenbau-Wasserkühlung nutzen möchte, kann hinter der Front einen 360-mm-Radiator und an der Rückwand einen 140-mm-Radiator montieren.

Im Innenraum nutzt MSI einen Zweikammeraufbau, bei dem Netzteil- und Mainboardkammer voneinander getrennt werden. Das Netzteil findet dabei am Boden Platz. Auffällig ist der vorhandene 5,25-Zoll-Laufwerksplatz. Damit ist das Creator 400M eines der wenigen neuen Gehäuse, das noch ein optisches Laufwerk aufnehmen kann. An der Vorderkante des Deckels sitzt ein üppig bestücktes I/O-Panel mit Audiobuchsen, je zwei USB 3.0- und USB 2.0-Ports sowie einer USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Schnittstelle.

Zum Verkaufsstart und zum Preis des Creator 400M liegen uns noch keine Angaben vor. Man darf gespannt sein, ob sich die Creator-Ausrichtung in einem höheren Preis niederschlagen wird. Damit würde sich MSI aber Chancen bei den Kaufinteressenten verbauen, die einfach nur auf der Suche nach einem dezenten, schallgedämmten Gehäuse mit moderner Ausstattung und 5,25-Zoll-Laufwerksplatz sind. Die Pressemeldung lässt aber hoffen - MSI will demnach durchaus Kunden ansprechen, die Wert auf Kosteneffektivität legen.