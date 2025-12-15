Werbung

Kioxia Europe hat mit der Exceria-G3-SSD-Serie eine neue Consumer-Speicherlösung vorgestellt, die den Einstieg in die PCIe-5.0-Klasse zu einem vergleichsweise günstigen Preis ermöglichen soll. Die Serie richtet sich an Privatnutzer, die von älteren SATA-, PCIe-3.0- oder PCIe-4.0-Laufwerken auf eine moderne Plattform wechseln möchten, ohne in das obere Preissegment greifen zu müssen.

Technisch basiert die Exceria G3 auf dem BiCS FLASH QLC 3D-NAND der achten Generation. In Verbindung mit der PCIe-5.0-Schnittstelle im Gen5x4-Layout erreicht die SSD sequenzielle Leseraten von bis zu 10.000 MB/s sowie Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 9.600 MB/s. Diese Leistungswerte sollen vor allem Ladezeiten in Spielen verkürzen, große Dateiübertragungen beschleunigen und die Reaktionsfähigkeit bei rechenintensiven Anwendungen und kreativen Workflows verbessern. Der eingesetzte BiCS FLASH der achten Generation bringt dabei laut Hersteller architektonische Verbesserungen mit, die insbesondere für datenintensive Anwendungen ausgelegt sind.

Die Laufwerke werden im M.2-2280-Formfaktor angeboten und sind mit Kapazitäten von bis zu 2 TB erhältlich. Damit eignen sie sich sowohl für Desktop-PCs als auch für kompatible Notebooks und bieten ausreichend Spielraum für Betriebssystem, Anwendungen und umfangreiche Datenbestände. Durch die Kombination aus hoher Bandbreite und QLC-NAND zielt Kioxia auf ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung, Speicherdichte und Kosten.

Innerhalb des eigenen Produktportfolios positioniert Kioxia die Exceria G3 zwischen der Exceria BASIC Serie mit PCIe-4.0-Anbindung und der leistungsstärkeren Exceria PLUS G4, die ebenfalls auf PCIe 5.0 setzt. Die neue Serie soll damit eine Lücke für Nutzer schließen, die von der neuesten Schnittstelle profitieren möchten, aber keine High-End-SSD benötigen.

Die Exceria-G3-SSD-Serie soll im vierten Quartal 2025 in den Handel kommen.