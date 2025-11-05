News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Kingston #SSD #PCIe-50 #NVMe #8-TB

Höhere Speicherkapazität

Kingston erweitert FURY Renegade G5 um 8 TB-Modell

Portrait des Authors


Kingston erweitert FURY Renegade G5 um 8 TB-Modell
0

Werbung

Kingston hat seine SSD-Serie FURY Renegade G5 um ein neues Modell mit 8 TB Gesamtkapazität erweitert. Die Fury Renegade G5 nutzt einen PCIe-5.0-Controller und liegt im M.2-2280-Format vor, was eine hohe Bandbreite bei gleichzeitig kompakter Bauweise garantiert.

Durch den Einsatz des PCIe-Gen5-x4-Controllers und von 3D-TLC-NAND erreicht die SSD Übertragungsraten von bis zu 14.800 MB/s beim Lesen und 14.000 MB/s beim Schreiben sowie bis zu 2,2 Millionen IOPS. Die Leistungsaufnahme liegt dabei laut Datenblatt bei 7,5 W im Standardbetrieb, das Maximum wird mit 9,5 W angegeben. Mit 8.000 TBW (Total Bytes Written) verdoppelt sich die Schreibausdauer gegenüber der 4-TB-Version, was einer Lebensdauer von rund 8 PB entspricht.

Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild

Im Unterschied zu den kleineren Varianten ist das 8-TB-Modell mit 3,65 mm etwas dicker, was auf eine beidseitige Bestückung mit NAND-Chips hinweist. Diese Bauweise ermöglicht die höhere Speicherdichte, ohne die Kühlleistung oder Stabilität nachhaltig zu beeinträchtigen.

Die Kingston FURY Renegade G5 8 TB ist ab sofort erhältlich und sortiert sich bei etwa 885 Euro ein, womit sie sich preislich in direkte Konkurrenz zur Samsung 9100 Pro (875 Euro für die 8-TB-Variante) begibt, die nur marginal günstiger ist. Beide Modelle erreichen zudem ähnliche Leistungswerte, während die ebenfalls angekündigte WD_Black SN8100 mit angepasstem Controller voraussichtlich etwas teurer werden wird.

Kingston bietet die Fury Renegade G5 mit Kapazitäten von 1 TB bis 8 TB an. Alle Modelle werden mit einer fünfjährigen Garantie und kostenlosem technischen Support ausgeliefert.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Kingston
    #SSD
    #PCIe-50
    #NVMe
    #8-TB
    KOMMENTARE (0) VGWort
    Back to top