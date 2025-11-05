Werbung

Kingston hat seine SSD-Serie FURY Renegade G5 um ein neues Modell mit 8 TB Gesamtkapazität erweitert. Die Fury Renegade G5 nutzt einen PCIe-5.0-Controller und liegt im M.2-2280-Format vor, was eine hohe Bandbreite bei gleichzeitig kompakter Bauweise garantiert.

Durch den Einsatz des PCIe-Gen5-x4-Controllers und von 3D-TLC-NAND erreicht die SSD Übertragungsraten von bis zu 14.800 MB/s beim Lesen und 14.000 MB/s beim Schreiben sowie bis zu 2,2 Millionen IOPS. Die Leistungsaufnahme liegt dabei laut Datenblatt bei 7,5 W im Standardbetrieb, das Maximum wird mit 9,5 W angegeben. Mit 8.000 TBW (Total Bytes Written) verdoppelt sich die Schreibausdauer gegenüber der 4-TB-Version, was einer Lebensdauer von rund 8 PB entspricht.

Im Unterschied zu den kleineren Varianten ist das 8-TB-Modell mit 3,65 mm etwas dicker, was auf eine beidseitige Bestückung mit NAND-Chips hinweist. Diese Bauweise ermöglicht die höhere Speicherdichte, ohne die Kühlleistung oder Stabilität nachhaltig zu beeinträchtigen.

Die Kingston FURY Renegade G5 8 TB ist ab sofort erhältlich und sortiert sich bei etwa 885 Euro ein, womit sie sich preislich in direkte Konkurrenz zur Samsung 9100 Pro (875 Euro für die 8-TB-Variante) begibt, die nur marginal günstiger ist. Beide Modelle erreichen zudem ähnliche Leistungswerte, während die ebenfalls angekündigte WD_Black SN8100 mit angepasstem Controller voraussichtlich etwas teurer werden wird.

Kingston bietet die Fury Renegade G5 mit Kapazitäten von 1 TB bis 8 TB an. Alle Modelle werden mit einer fünfjährigen Garantie und kostenlosem technischen Support ausgeliefert.